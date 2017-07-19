Военный Донбасс: Киев не ждет наступления ДНР

Киев, , 19:01 — REGNUM В Донбассе наблюдается активизация боевых действий. Наиболее интенсивные позиционные бои идут на Донецком и Горловском участках, где воюющие стороны применяют артиллерию калибров 122 мм, минометы, танки и весь спектр пехотного вооружения. Данную информацию 19 июля подтверждают представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Так, замначальника управления НМ ДНР Басурин заявил, что 18 июля украинские войска 41 раз нарушили режим тишины, обстреляв позиции ДНР в 19 населенных пунктах.

«На Донецком направлении противник применил пять артиллерийских снарядов калибра 122 мм, 37 мин калибра 120 мм и 23 мины калибра 82 мм по 13 населенным пунктам и прилегающим к ним районам. На Горловском и Мариупольском направлениях противник активно применял гранатометы и стрелковое оружие по шести населенным пунктам и прилегающим к ним районам. Всего за прошедшие сутки зафиксирован 41 случай нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины», — сказал Басурин.

Он сообщил, в результате боев погиб один боец ДНР, два дома разрушены.

«При защите республики один военнослужащий погиб. В результате обстрела со стороны ВСУ в н. п. Александровка Петровского района Донецка, по улице Челюскинцев, 5, полностью разрушен жилой дом; по улице Челюскинцев, 10 повреждена крыша дома и разрушены хозяйственные постройки во дворе. После моего вчерашнего заявления, обращенного к командирам соединений и частей ВСУ о прекращении провокаций, вынуждающих нас открывать ответный огонь, ситуация несколько стабилизировалась. Это свидетельствует о том, что они уважают нас, как противника», — рассказал Басурин.

По его словам, разведка ДНР отмечает факты стягивания и сосредоточения вдоль всей линии соприкосновения запрещенного вооружения ВСУ.

«Из района населенного пункта Доброполье в район Красноармейска отмечено перемещение 50 единиц военной техники, 12 из которых — РСЗО БМ-21 «Град». Данный факт подтверждает нежелание Киева решать конфликт мирным путем», — считает Басурин.

Он также опроверг причастность войск ДНР к минометному обстрелу жилых кварталов Авдеевки (под контролем ВСУ), в результате которых двое мирных жителей получили ранения.

«При этом в качестве подтверждений украинские СМИ демонстрируют фотографии домов, разрушенных в 2014—2015 годах в ходе агрессии украинских силовиков. Вчера штаб «АТО» поспешил заявить о ранении двух жителей Авдеевки в результате минометного обстрела якобы с нашей стороны, не разобравшись в причинах и характере полученных ранений. Однако сегодня пресс-офицер штаба «АТО» Стельмах заявил о подрыве данных гражданских лиц, что идет вразрез с ранее озвученной информацией», — прокомментировал Басурин

Ранее, спикер штаба «АТО», подполковник ВСУ Анатолий Стельмах заявил, что Авдеевка подверглась обстрелам ДНР «со стороны Ясиноватой и Яковлевки из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия».

В свою очередь 19 июля представитель НМ ЛНР Марочко отметил, что ситуация в зоне ответственности ЛНР существенных изменений не претерпела и остается напряженной.

«За прошедшие сутки противник шесть раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Красный Яр, Логвиново, Лозовое и памятника «Князю Игорю». При обстрелах ВСУ применяли 120-мм и 82-мм минометы, противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Всего по территории республики выпущено 47 мин и гранат», — сказал Марочко.

Он сообщил, что военная прокуратура Украины завела 15 уголовных дел по факту грубых нарушений учета и хранения боеприпасов в подразделениях ВСУ в зоне так называемой «АТО».

"В связи с участившимися случаями выноса из воинских частей боеприпасов и оружия с 15 по 17 июля сотрудниками военной прокуратуры проведены мероприятия по проверке учета и хранения боеприпасов в частях и подразделениях в зоне так называемой «АТО». В ходе проверки был обнаружен ряд грубых нарушений, вследствие чего заведено 15 уголовных дел. Нами зафиксированы очередные случаи хищения боеприпасов в рядах ВСУ для последующей перепродажи. Так, установлено, что 14 июля стрелок-зенитчик 14-й бригады ВСУ, находящийся в отпуске по состоянию здоровья, был задержан полицейскими на железнодорожном вокзале в городе Сумы с шестью гранатами Ф-1 и одной РГД-5», — уточнил Марочко.

По его данным, двое украинских военных подорвались на мине, установленной киевскими силовиками в районе н.п.Крымское.

«17 июля, проводя инженерную разведку местности в районе населенного пункта Крымское, подорвались на установленном ранее минно-взрывном заграждении двое военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Данный факт тщательно скрывается от вышестоящего командования», — рассказал Марочко.

При этом Министерство государственной безопасности ЛНР информирует, что Луганске в сауне ресторанного комплекса «Дружба» украинские диверсанты планировали совершить устранение иностранных граждан. Заказчиком убийства якобы «выступил начальник отдела разведки 8-го полка специального назначения Сил специальных операций (ССО) ВСУ Павел Балов».

«В ходе проведения оперативных мероприятий украинский диверсант (Руслан Донич — ред.) опознал заказчика теракта с позывным «Николай». Им является начальник отдела разведки 8-го полка специального назначения Сил специальных операций ВСУ Павел Балов, разыскиваемый Министерством госбезопасности ЛНР за причастность к террористической деятельности на территории Республики. Он (Донич) сообщил, что был завербован спецслужбами Украины и по их заданию направлен в город Луганск. Здесь он должен был ликвидировать иностранных лиц путем закладки самодельного взрывного устройства в ресторанном комплексе «Дружба», а именно в сауне «Камелот», — сообщили в МГБ.

Кроме того, спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО» Лысенко заявил, что 18 июля на Донецком направлении была достаточно сложная обстановка. Так, в Зайцево и Невельском в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, четверо получили ранения.

По словам Лысенко, основные боевые действия велись в Зайцево (Горловское направление) и на участке фронта Авдеевка — Пески (Донецкое направление), где войска ДНР выпустили по украинским позициям более 50 мин. При этом жилой район Зайцево ВС ДНР обстреляли из БМП, но обошлось без разрушений и жертв среди гражданских. «Вечерний вражеский обстрел у Авдеевки длился 4,5 часа. Есть попадание в жилые кварталы: повреждены два дома, ранены двое гражданских», — сказал Лысенко.

Полковник отметил, что на Мариупольском направлении боевые действия начались вечером.

«В Красногоровке противник дважды применял танки. В Талаковке состоялся минометный обстрел со стороны противника. В Водяно враг применял легкое вооружение. Продолжительность вражеских обстрелов — 20−25 минут каждый», — рассказал Лысенко.

Также штаб «АТО» уточнил, что в результате минометного обстрела жилых кварталов Авдеевки ранения получили братья Юрий и Александр Мезенцев, которые приехали навестить родительский дом. Мужчины возвращались с огорода, когда начался обстрел ДНР.

«Звук выхода мины не слышал, а вот характерный ее свист услышал хорошо. Нам здесь к этому не привыкать. Мне осколок попал в темя, а Саша поймал два осколка — один в области виска, второй в стопе», — рассказал один из пострадавших.

Скорую помощь раненым вызвали соседи. В травматологии Авдеевской центральной Городской больницы оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Им оперативно оказали первую медицинскую помощь.

При этом украинский военный журналист Юрий Бутусов уточнил, что 18 июля на Горловском направлении (Донбасс) погиб 22-летний украинский солдат, венгр Золтан Балаж.

В то же время министр обороны Украины, генерал армии Степан Полторак заявил, что в Донбассе противник пока не проводит подготовку к проведению наступательной операции.

«В последние дни ситуация где-то на одном уровне — до 20 обстрелов… Формирование группировок противника для проведения наступательных действий мы пока не видим. Ситуацию мы контролируем, она под контролем», — сообщил Полторак на заседании правительства.

Напомним, 12 февраля 2015 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали согласованный с главами стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, допуск представителей ОБСЕ на всю территорию Донбасса, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей между Киевом, Донецком и Луганском, реформу Конституции Украины с целью децентрализации и закрепления «особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Также предполагается вывод из Донбасса всех «иностранных вооруженных формирований» и передача под контроль ВСУ всего участка российско-украинской границы.