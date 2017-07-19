Венесуэльская оппозиция создаст «дубликат» Верховного Суда

Мадрид, , 18:59 — REGNUM Вдохновленная поддержкой западного сообщества, венесуэльская оппозиция вслед за реализацией идеи создания «параллельного правительства» в среду, 19 июля, собирается сформировать и «параллельный Верховный суд», следует из публикации испанской El Mundo. Мероприятие назначено на 20 июля.

Новая идея оппозиционеров, озвученная на заседании «Круглого стола демократического единства» одним из его лидеров Фредди Геварой, большого впечатления на действующее правительство страны не произвела.

«Правительство последователей Уго Чавеса остается твердым и решительным. Никто и ничто не сможет остановить нас в созыве Учредительного собрания. Венесуэльский народ свободен и сплочен в отражении угроз его суверенитету, исходящих от наглых ксенофобов из-за рубежа», — цитирует газета нового венесуэльского министра иностранных дел Самуэля Монкаду, уделившего в своей речи особенно значимое место ответу на «нападки со стороны Дональда Трампа, пообещавшего ввести дополнительные санкции против Каракаса».

«Мы не указываем другим государствам как жить, поэтому предлагаем им последовать нашему примеру и оставить Венесуэлу в покое», — добавил Монкада.

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Испанская пресса, изначально поддерживающая венесуэльскую оппозицию, пишет, что «если выборы в Конституционную Ассамблею не будут отменены, то Мадуро проведет в Учредительное собрание своих кандидатов: при той запутанной системе волеизъявления, которая определена для реализации избирательного процесса 30 июля, не выиграть нынешнее правительство просто не может». [Система выборов в Конституционную Ассамблею предусматривает выдвижение кандидатур по территориальным округам и от трудовых коллективов, — прим. ИА REGNUM ].

«Ввиду существующей угрозы не только виртуального, но и физического вмешательства в выборы Николас Мадуро объявил о решении «активировать Совет обороны государства в соответствии с 323 статьей Конституции», — сообщает другое испанское издание. «В него должны будут войти: президент Николас Мадуро, исполнительный вице-президент Тарек Эль Айссами, глава Верховного Суда Майкель Морено, руководитель Морального Совета (подразделение, входящее в Народное министерство, возглавляемое Генеральным прокурором страны) Тарек Уильям Сааб, министр обороны Владимир Падрино и глава парламента оппозиционер Хорхе Борхес», — пишет АВС.

Издание отмечает, что впервые за последние 9 месяцев руководителя парламента пригласили участвовать в каком-то форуме на столь высоком уровне: лишение Верховным Судом полномочий депутатов Национальной Ассамблеи позволяло исполнительной власти вообще игнорировать существование законодательной».

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