На 30 мест в думе Великих Лук претендуют 310 кандидатов

Великие Луки, Псковская область, , 18:45 — REGNUM В Псковской области на 30 мандатов в Великолукской городской думе претендует 310 кандидатов, 212 из которых выдвинуты по единым спискам избирательных объединений, а 98 человек — по 15 одномандатным округам. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной избирательной комиссии.

Выдвижение в городскую думу Великих Лук завершилось 16 июля.

Из 98 кандидатов по одномандатным округам 23 самовыдвиженца. В настоящее время уже зарегистрировано 148 кандидатов по партийным спискам, 38 кандидатов по одномандатным округам и восемь самовыдвиженцев.

Таким образом, в среднем на один мандат по единым партийным спискам претендуют 14 человек, на один городской одномандатный округ — шесть человек.

Участие в выборах в Великолукскую гордуму принимают восемь партий: «Демократическая партия», «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России», «Партия свободных граждан, «Справедливая Россия» и «Яблоко».

До 18:00 20 июля кандидаты от избирательных объединений и самовыдвиженцы должны сдать все документы для регистрации, кроме пяти региональных парламентских партий, которые освобождены от сбора подписей ( «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко»).

Напомним, в Великолукской городской думе — 30 депутатских мандатов: 15 — по партийным спискам и 15 — по одномандатным округам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 10 сентября 2017 года в Псковской области завершатся 38 избирательных кампаний. Выборы нового состава городской думы также пройдут в Пскове. В семи районах — Дедовическом, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Плюсском, Пыталовском — выберут новых глав. Также в Великих Луках состоятся дополнительные выборы депутата Псковского областного собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8.