«Зачем Путин помог избраться президентом хамоватому выскочке?»

Лиссабон, , 18:44 — REGNUM «Еще не так давно мы были уверены в том, что решись Россия на нечто безумное, США даст ей решительный отпор. На этой доктрине мы выросли, — пишет корреспондент Expresso Мигел Соуза Тавареш. — Сегодня же, с приходом Дональда Трампа в кресло президента Штатов, мы готовы задавать совершенно противоположный вопрос: может ли Европа рассчитывать на то, что Россия защитит её от проявления какого-нибудь безрассудства со стороны США?»

«Русские в большинстве своем считают Трампа клоуном, которого в случае чего они готовы поставить на место. И это не бравада, — считает автор. — История хранит огромное количество примеров, когда Россия прогоняла со своей территории, казалось бы, непобедимых врагов: Наполеона, Гитлера. При этом русские не останавливались на полпути, прогнав врага до своих границ, а доходили до столиц агрессора — Александр I — до Парижа, а Сталин — до Берлина».

Португальский журналист обращает внимание читателя на то, что «за 300-летний период правления династии Романовых Россия редкий год была вне военных действий, конфликтуя с Польшей, Швецией, Финляндией, Пруссией, Францией, Британией, Турцией и Японией и эта перманентная война только увеличивала территорию Российской империи на 142 квадратных километра в день. А ведь войны внешние для Москвы осложнялись нередко народными бунтами внутри страны».

Это позволяет автору уверенно заявить, что русские всегда могут победить противника, если их мотивировать данными, что «вокруг враги, которые угрожают России-матушке».

«Встанет ли она на защиту европейцев — это другой, более сложный вопрос, убежден Соуза Тавареш. — Европе стоит задуматься сегодня над тем, как она обращается с Россией, которая не Европа, а соединение Европы и Азии. Запад может сколько угодно рассказывать об автократических замашках и перегибах Путина — русским это неинтересно. Они всегда жили в условиях царизма и один Сталин для них хуже тысячи Путиных. Проблема заключается не в русских, а в нас, европейцах. И заключается она в следующем: мы никак не можем понять, зачем умный и культурный Путин, выросший и выучившийся в удивительном городе Санкт-Петербурге, поспособствовал избранию президентом Штатов Дональда Трампа, этого поддержанного американской невежественной периферией самоуверенного хамоватого выскочки, возомнившего, что он способен управлять великой страной, как своими казино. Мы не можем установить причин этого, и потому не знаем, что может быть уже сейчас пора менять свое отношение к Путину».

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