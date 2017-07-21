Турецкий политик о скором уходе Эрдогана: «Обувь уже прохудилась»

Анкара, , 00:21 — REGNUM Самый крупный митинг в истории Турции — одна из наиболее обсуждаемых в стране тем. «Митинг справедливости», которым завершился, в свою очередь, масштабный «Марш справедливости» (с участием 1 600 000 человек), собрал порядка двух миллионов граждан и около 900 СМИ. События и реакцию на них обсуждает генеральный директор Международного Института Развития Научного Сотрудничества, постоянный автор ИА REGNUM Ариф Асалыоглу.

По словам открывавшего митинг председателя «Республиканской народной партии» Кемаля Кылычдароглу, «Если у вас нет независимых судов, полномочия парламента узурпированы, а прессу заставили молчать — единственное место для поиска справедливости — это улица». Wall Street Journal уже сравнил этот митинг с Соляным походом Ганди (сравнение усиливается внешним сходством Кылычдароглу со знаменитым индусом). Неизвестно, окажутся ли сопоставимы результаты, но, как ответил лидер РНП на слова властей о том, что справедливости на улицах не ищут, «Пока мы шагаем, Эрдоган еще больше нервничает».

Кылычдароглу уверен ‑ и об этом он заявил в интервью Deutsche Welle — что «за четыре года обувь уже прохудилась»: в 2019 году Эрдоган уйдет. Именно поэтому президент усиливает давление на общество. Впрочем, это, убежден Кылычдароглу, не поможет.

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