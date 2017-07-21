Порошенко терять нечего. Под раздачу попадают оппозиционные СМИ

Киев, , 00:58 — REGNUM Неудачный саммит Украина-ЕС, отсутствие совместной декларации по его итогам (что бы там не говорил глава украинского МИД Климкин о том, что это — всего лишь «еще одна бумажка»), стал для Петра Порошенко еще одним и очень четким знаком, что ЕС ему ничего не намерен обещать и тем паче давать. Ни денег, ни открытия своих рынков, ни, тем более, членства в Евросоюзе — всего этого для Украины в ее теперешнем состоянии не предназначается. И тогда Порошенко нанес ответный удар. Например, репрессировать оппозиционные СМИ. Ситуацию анализирует обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Раз уж все равно терять нечего, то можно, по крайней мере, надавить на два крупнейших оппозиционных СМИ. Под раздачу попали «Вести» и «Страна» — издания, в которых появляются материалы, отличающиеся отсутствием лояльности нынешней власти. К примеру, статьи о массовых суицидах в рядах украинской армии, о протесте Израиля против «проспекта Шухевича», о подозрениях в отношении глав правоохранительных органов по поводу совершения ими преступлений. И все это — только за один вечер.

Оппозиционные СМИ объявляются (конечно же) «агентами Путина», потому что, не будучи «агентом Путина», не поддерживать действующую власть невозможно. Против таких «агентов» годятся любые средства. Главный военный прокурор, к примеру, открыто утверждает (еще до суда!), что «Вести» будут закрыты.

К чему ведет потеря властью сперва — реальной силы, а затем и адекватного восприятия реальности, читайте здесь: «Раз пошла такая пьянка»: Порошенко пошел вразнос с закрытием СМИ

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