Глава Минкавказа: О поддельных «Ессентуках» и судьбе «Кавминкурортресурса»

Москва, , 18:14 — REGNUM Большая доля продаваемой в России минеральной воды «Ессентуки» является подделкой. В настоящее время реальные объемы добычи лечебной воды в источниках Кавминвод значительно меньше, чем те, что оказываются на прилавках. Об этом сегодня, 19 июля, на заседании Совета Федерации заявил министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, «есть попытки превратить это название в товарный знак и разливать вообще по всей территории Российской Федерации непонятно из каких скважин».

«По «Ессентукам» у нас есть большой дефицит с точки зрения того ресурса, который производится и фактически продается. Я могу сказать открыто, происходит обман потребителя, потому что столько воды «Ессентуки» не добывается», — заявил глава Минкавказа.

Задача ведомства, как подчеркнул Кузнецов, совместно с ОАО «Кавминкурортресурсы» и профсоюзами, которые тоже являются владельцами скважин, обеспечить сохранение в государственной собственности воды «Ессентуки».

В этих целях в настоящее время ведомство рассматривает два пути решения вопроса: возможность объединения ессентукского и нагутского месторождений и жесткий контроль за тем, что попадает на прилавки.

Министр еще раз напомнил, что знаменитая минеральная вода имеет не только потребительские, но и лечебные свойства. И попытка выдать за знаменитый бренд подделку — недопустима.

По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, существует опасность потерять минеральные источники.

«Есть такая структура «Кавминкурортресурс», который отвечает за развитие минеральных источников воды. Есть сведения, что инвестиции не вкладываются. Есть опасность потерять минеральные питьевые источники. Более того, пошли разговоры о возможности приватизации этой структуры. Как вы оцениваете эффективность ее работы и что нам сделать чтобы реально наладить работу по сохранению источников минеральной воды, развивать эту отрасль? — задала Кузнецову вопрос председатель верхней палаты парламента.

Попытки дикредитировать «Кавминкурортресурсы», по мнению Льва Кузнецова, поступают часто «от одного субъекта РФ, который мечтает получить его в собственность»

«При этом имея сегодня в управлении Эшкаконский гидроузел, 5 лет управляя им, не вложил ни копейки, покупая воду по пять рублей, продает ее своей же структуре по 50 рублей», — высказался в адрес властей Ставропольского края глава Минкавказа, отметив, что при этом гидроузел доведен сегодня до «катастрофической ситуации».

Отметим, Эшкаконский гидроузел, который расположен в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии, с 1972 находится в ведении Ставропольского края. С 2010 года объекты Эшкаконского гидроузла переданы в собственность Российской Федерации и эксплуатируются по договору безвозмездного пользования Государственным казённым учреждением Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения».

Комплекс Эшкаконский гидроузел обеспечивает водоснабжение потребителей региона Кавказских Минеральных вод Ставропольского края и территорий Карачаево-Черкессии. При этом около 80% воды поступает на Ставрополье.

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