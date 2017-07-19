В Переславле Ярославской области лишь один кандидат на должность главы

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 18:03 — REGNUM 19 июля 2017 года в конкурсную комиссию подал документы первый кандидат на должность главы Переславля-Залесского. Это депутат городской Думы Переславля, представитель партии «Справедливая Россия» Сергей Хабибулин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сам кандидат.

Комиссия по отбору кандидатур на должность главы городского округа начала свою работу 10 июля 2017 после соответствующего решения городской Думы. Срок подачи документов для участия в конкурсе — 14 дней с момента начала работы комиссии. Прошло уже больше половины выделенного для подачи документов времени, но лишь сегодня в комиссию обратился первый кандидат.

Сергей Хабибулин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, заявил, что надеется составить реальную конкуренцию исполняющему обязанности мэра Переславля Владимиру Волкову. Однако нынешний глава города документы в комиссию еще не подал. Заявлений об намерении участвовать в конкурсе Владимир Волков также пока не делал. Не было заявлений и от других потенциальных участников конкурса.

До окончания срока подачи документов остается 4 рабочих дня, в течение которых станет ясно, кто будет претендовать на пост главы Переславля-Залесского.

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