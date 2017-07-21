Что спасает экс-посол США в Азербайджане: активы «ЛУКойл» или стабильность?

Баку, , 00:06 — REGNUM Американский законопроект об ужесточении антироссийских санкций может повредить разработке азербайджанского месторождения «Шахдениз-2» и переправке добываемого там газа в Европу. Об этом заявил бывший спецпосланник госсекретаря США по каспийским энергетическим проектам, бывший посол США в Азербайджане Ричард Морнингстар. Гражданам страны он запомнился своим высказываниями о том, что, если власти не перестанут «мучить граждан и не начнут строить в республике открытое гражданское общество», то республику ждет майдан по украинскому образцу. Что стоит за новым заявлением Морнингстара, пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

По мнению Морнингстара, любой энергетический проект, в котором есть доля участия российских компаний, может попасть под новые санкции. Соответственно, в зоне риска оказывается и «Южный газовый коридор» (10% акций «Шахдениз-2», составляющей ЮГК, владеет «ЛУКойл»). В связи с этим Морингстар обращается к иранской теме, а конкретно к законом о противоиранских санкциях, под которые подпадали все иранские энергетические компании, за исключением (через внесение поправок) компании NIOC, которая принимала участие в проекте «Шахдениз». Поправки, указывает Морнингстар, были внесены специально для выведения «Шахдениза» из-под санкций, что в свою очередь выводило и-под удара долголетнюю практику США по энергетической безопасности. Так что происходит? Бывший посол США в Азербайджане пытается спасти активы «ЛУКойл»? Или все-таки политическую стабильность в Азербайджане?

Почему так случилось и как Азербайджан собирается «спасать энергетическую безопасность Европы», читайте здесь: Как проект «Южного газового коридора» стал операцией «Блеф»

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