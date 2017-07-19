Крым укрепляет оборону после украинских учений

Симферополь, , 17:57 — REGNUM Крым продолжает усиливать охрану на российско-украинском участке границы, а также создавать комфортные и безопасные условия для рядовых отдыхающих. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Совмина РК.

«Для Крыма одним из приоритетных вопросов является создание защитных сооружений в приграничной полосе. Это позволит усилить охрану на российско-украинском участке границы. Также важным остается вопрос обустройства территорий, прилегающих к автомобильным пунктам пропуска», — отметил Михайличенко.

Он также сообщил, что при этом важно создать комфортные и безопасные условия для лиц, пересекающих границу.

«На период туристического сезона решено увеличить пропускную способность для бесперебойного функционирования пунктов пропуска. Кроме того, принято решение улучшить состояние автомобильных дорог, ведущих к пунктам пропуска, и заняться развитием дорожного сервиса, чтобы создать для людей максимально комфортные условия», — подчеркнул специалист.

Напомним, по данным инфоцентра Госпогранслужбы Украины, пограничники этой страны проводят учения вблизи границы с российским полуостровом: личный состав оперативно-боевой пограничной комендатуры бердянского отряда тренируются в Геническом районе Херсонской области.

В частности, военные отрабатывают выполнение стрельб из различного вида оружия, а также «закладку» минно-взрывных устройство на маршруте движения колонны противника.