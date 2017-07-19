В Петербурге хотят запретить продажу «вейпов» детям и подросткам

Санкт-Петербург, , 17:40 — REGNUM В петербургском парламенте предлагают запретить продавать несовершеннолетним так называемые «вейпы» и жидкости к ним. Такой законопроект готовит комитет по законодательству, сообщили ИА REGNUM в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.

Речь идет об электронных приборах доставки никотина и составляющих для их использования.

Предполагается, что закон будет принят в осеннюю сессию. Нарушителей будут штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей.

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По словам председателя комитета Дениса Четырбока, специалисты заявляют, что влияние подобных электронных средств курения до конца не изучено, так что пока не ясно, насколько пагубным они могут быть.

«Порой подростки сами не осознают, какой опасности себя подвергают. Так, при употреблении «вейпа» несовершеннолетний сам может регулировать количество поступающего никотина, его высокие дозы могут вызвать настоящую зависимость. По сути — это тренировка курения», — считает Четырбок.

Напомним, в Государственную думу уже внесли похожую инициативу, но на федеральном уровне пока нет итогового решения по этому вопросу, поэтому аналогичный региональный закон рассмотрят в Петербурге.

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Как сообщало ИА REGNUM, Законодательное собрание Нижегородской области намерено обратиться к Государственной думе с предложением о полном запрете на федеральном уровне продажи электронных сигарет несовершеннолетним.

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