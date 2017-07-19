В Госдуме продумали механизм защиты леса в рамках «лесной амнистии»

Москва, , 17:20 — REGNUM Депутаты Госдумы продумали компромиссное решение, которое позволит в рамках так называемой «лесной амнистии» защитить не только права граждан, но и сами лесные насаждения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, об этом заявила зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Наталья Костенко(«Единая Россия»).

По словам депутата, в ходе рассмотрения законопроект депутаты столкнулись с проблемой: с одной стороны, Госдуме необходимо защитить права граждан, которые законно получили участки из-за несовершенного механизма установления границ леса, с другой стороны, депутатам было необходимо защитить сам лес.

«Нам при помощи экологов, общественников, активистов Центра защиты леса Общероссийского народного фронта и конструктивной позиции всех комитетов-соисполнителей законопроекта удалось добиться компромисса. Удалось включить в закон положения, которые усиливают режим так называемых «зеленых щитов» вокруг городов, вывести из-под амнистии территории Особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и прописать механизм компенсаций за уже утраченные в ходе различной хозяйственной деятельности лесные массивы», — рассказала Костенко.

Кроме того, по ее словам, депутаты также смогли установить механизм защиты прав основной массы собственников.

«В первую очередь, бабушек и дедушек, а не владельцев престижной недвижимости или гольф-полей», — особо отметила Костенко.

Так, в частности, депутаты изучили нормативную базу субъектов и отметили, что в регионах давно существуют ограничения на выдачу участков для целей садоводства, огородничества, личного-подсобного хозяйства и крестьянско-фермерского хозяйства. Как отметила депутат, чаще всего, размер не превышает 0,250 гектаров.

«Эти лимиты мы и предложили использовать в качестве размеров участков, которые могут в той или иной территории подпадать под амнистию», — заявила Костенко.

Такое изменение законопроекта позволит исключить из участия в лесной амнистии граждан, которые непонятным образом получили земли в лесах, где это запрещено. Защищать свои права такие граждане будут в суде.

Законопроект о так называемой «лесной амнистии» Госдума планирует принять на пленарном заседании 19 июля во втором чтении. Документ предполагает введение механизма по устранению противоречий в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в части принадлежности земельных участков к определенной категории, а также регулируется вопрос о порядке устранения пересечений границ земельных участков лесного фонда с границами участков, относящихся к землям иных категорий.