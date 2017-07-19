Депутат латвийского Сейма призвал лишать «нелояльных» русских гражданства

Рига, , 16:58 — REGNUM Комментируя инициативу президента Латвии Раймонда Вейониса об автоматическом предоставлении гражданства детям неграждан, депутат Сейма от праворадикального Национального объединения Янис Домбрава заявил, что перед тем, как это сделать, необходимо перевести школы нацменьшинств на обучение только на латышском языке и начать лишать гражданства нелояльных жителей страны, сообщает портал Vesti.lv.

«Президент вышел с предложением о предоставлении автоматического гражданства всем детям неграждан. Ему нужно выйти с инициативой о переходе на единое образование на государственном языке. Почему у нас разделена надвое система образования? Также, на мой взгляд, логично будет внести предложение о ясной процедуре лишения гражданства для тех граждан, которые не лояльны к государству. Мы знаем много таких примеров. На мой взгляд будет только справедливо и правильно, если через 25 лет после возобновления независимости президент выйдет с инициативой о том, что делать с теми негражданами, которые в период советской оккупации сюда въехали. Моё видение, что должен быть установлен трёхлетний период, в течение которого у неграждан будет возможность либо натурализоваться и стать гражданами Латвии, либо стать гражданами какой-то другой страны. После этого трехлетнего периода берём во внимание все архивные документы, выясняем, откуда этот негражданин въехал… Будь то территория России, или… У нас для каждого человека есть возможность установить, откуда он или его родители въехали. И тогда показать, что эти люди принадлежат к конкретному государству, что у них в настоящий момент нет документов…», — заявил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце июня 2017 года президент Латвии Раймонд Вейонис во время встречи с комиссаром по правам человека Совета Европы Нилом Муйжниексом заявил, что настало время окончательно упорядочить вопрос о предоставлении гражданства новорожденным детям неграждан. Вейонис и Муйжниекс были едины во мнении о том, что Латвии необходимо решить этот вопрос, потому что быть гражданином с момента рождения — в интересах каждого ребенка.

Напомним, 15 октября 1991 года было принято постановление, которое разделило всех жителей Латвии на граждан и неграждан. В результате этого 700 тысяч жителей Латвии оказались вне правового поля, вне сферы влияния на политику, принятия законов в той стране, где они прожили и провели большую часть своей жизни. За 24 года только 142 тысячи неграждан Латвии получили гражданство страны путем натурализации. Остальное сокращение числа неграждан объясняется естественными причинами (смертность) и получением гражданства РФ. Почти все неграждане являются этническими русскими и русскоязычными.

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