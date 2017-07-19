Права с акцентом: проблему водителей из Армении пытается решить ЕЭК

Москва, , 16:56 — REGNUM Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предлагает просить Россию внести поправки в соответствующие законы, исключив распространение запрета на использование иностранных водительских прав на граждан стран-членов ЕАЭС, сообщил председатель совета ЕЭК, вице-премьер-министр правительства Киргизии Олег Панкратов.

По его словам, существует договоренность отрегулировать вопрос с водителями-иностранцами отдельным соглашением, чтобы это не противоречило принципам Евразийского экономического союза и идее общего рынка труда.

Будет продолжена работа по разработке соглашения, которое определит единые правила для взаимного признания национальных водительских удостоверений», — цитирует Панкратова «Коммераснт».

Изданию в совете ЕЭК сообщили, что такая норма уже действует в Казахстане: 14 июля вступил в силу закон Республики Казахстан, согласно которой запрет на вождение автомобиля с иностранными правами не распространяется на граждан государств—членов ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля Госдума приняла в третьем чтении поправку в закон «О безопасности дорожного движения», согласно которой гражданам Киргизии разрешается работать в России с национальными водительскими правами. Также признаются права тех стран, где русский язык является официальным, например, Белоруссии.

С 1 июня 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 07.05.2013 «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Согласно тексту закона, с 1 июня управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, не допускается.

Принятие закона объясняется низким уровнем подготовки иностранных водителей. В ГИБДД уверяют, что только 10% из них сдают экзамены на знание на права с первого раза.

Вопрос об исключении запрета для граждан Армении обсуждался вчера, 18 июля, на встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина и главы Национального Собрания Армении Ара Баблояна.

В качестве решения проблемы Володин предложил властям Армении дать русскому языку статус официального.

Я могу сказать лишь одно, закрепите русский язык как официальный, и тогда норма закона будет охватывать автоматически и Республику Армения», — сказал Володин.

В этой связи спикер правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов напомнил, что в Армении, согласно конституции, единственный официальный язык — армянский.

А глава постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян, принимавший участие во встрече с Володиным в составе армянской делегации, в беседе с «Коммерсантом» отметил, что некоторые российские СМИ отрывочно дали информацию о встрече двух спикеров. И что во время детального обсуждения совместной проблематики прямо на месте была дана реакция армянской стороны.

В своем выступлении я подчеркнул, что при всем уважении к русскому языку как к части всемирного культурного наследия, средству межнационального общения, в Армении не стоит и в перспективе не будет стоять вопрос придания русскому языку конституционного статуса», — сказал Ашотян.

Он также отметил, что в ходе обсуждения проблемы с Володиным армянская сторона заметила, что законопроект Госдумы о водительских правах нарушает четыре основополагающих свободы единого экономического пространства Евразийского союза — свободу передвижения услуг, продукции, капитала и человеческих ресурсов. И армянская сторона считает, что они должны быть соблюдены.

Раннее на несоответствие закона о водительских правах с Договором о ЕАЭС указывал депутат парламента Армении Эдмон Марукян, который обратился с соответствующим письмом к председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии, бывшему премьер министру Армении Тиграну Саркисяну.

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