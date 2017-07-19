В Литве просят запретить продукцию Kaspersky Lab

Вильнюс, , 16:52 — REGNUM Член парламентской фракции «Союза Отчества» — Христианских демократов Литвы Лауринас Кащюнас сегодня, 19 июля, обратился к директору Службы конкурсных закупок Диане Вилите и директору Департамента госбезопасности Дарюсу Яунишкису с просьбой оценить возможность внести компанию Kaspersy Lab в список ненадежных поставщиков, сообщили ИА REGNUM в Сейме Литвы.

По словам Кащюнаса, в июле Генеральная администрация услуг США, приводя в порядок договоры о закупках правительства США, вычеркнула поставщика программного оборудования по кибернетической безопасности Kaspersky Lab из списка утвержденных поставщиков, ограничивая возможности учреждений США приобретать продукты Kaspersky. Такое решение было принято с учетом того, что разведывательные агентства США выразили беспокойство в связи «с возможными связями компании Kaspersky Lab с разведывательными службами России» — якобы была зафиксирована переписка работников компании по электронной почте с Федеральной службой безопасности России.

По словам парламентария, Генеральная администрация услуг США указала, что она всегда стремится оценить продукцию и услуги, предоставляемые согласно договору, применяя процессы управления риском цепочки поставки. Такому примеру должна, считает политик, следовать и Литва, стремящаяся гарантировать кибернетическую безопасность Литвы, поэтому необходимо оценить возможность внести компанию Kaspersy Lab в список ненадежных поставщиков.