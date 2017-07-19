Литовские консерваторы жаждут увольнений из-за поездки молодёжи в Россию

Вильнюс, , 16:49 — REGNUM Заместитель старосты парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Радвиле Моркунайте-Микуленене сегодня, 19 июля, обратилась к министру образования и науки Литвы Юргите Петраускене в связи поездкой плунгской молодежи в российский лагерь, сообщили ИА REGNUM в партии консерваторов.

В обращении член Сейма спрашивает, было ли известно об участии литовской молодежи в таких лагерях, и консультировалось ли самоуправление Плунгского района по вопросу таких лагерей, «несочетаемыми с приоритетами внешней политики Литвы», и участия молодежи в них. Также член Сейма интересовалась, какие меры планируется предпринять, чтобы аналогичная ситуация не повторилась, а у литовской молодежи не сложилось искаженное мнение после встреч «с российскими националистическими организациями, напрямую связанными с Путиным и его окружением».

«Это не первый случай, когда под прикрытием спортивных лагерей и сотрудничества с разными городами России литовскую молодежь летом возят в Россию в лагеря «культурного обмена». Похоже, что цель «культурного обмена» только одна — реабилитация недемократического режима в глазах литовской молодежи, искажение исторической правды. Складывается впечатление, будто для России литовская молодежь становится инструментом пропагандисткой войны», — в своём заявлении утверждает Моркунайте-Микуленене.

Член Сейма также обратилась к мэру самоуправления Плунгского района Аудрюса Клишонису, спрашивая, не должно ли самоуправление района информировать министерство образования и науки о поездках молодежи в лагеря, «вызывающие сомнения». Также она интересовалась, какие меры предпримет самоуправление, чтобы такие поездки не повторялись впредь, и предусмотрены ли какие-либо дисциплинарные взыскания в отношении работников самоуправления, которые должны были контролировать поездку, чтобы она не стала политизированной.

Напомним, скандал в Литве разразился после того, как делегация учеников Плунгского района в сопровождении работников самоуправления посетила двухнедельный лагерь в России. Литовские политики заявили, что в нём «последовательно выполнялась пропагандистская работа — посещались военные музеи, шло общение с членами байкерского клуба «Ночные волки», которые известны своими националистскими мероприятия и демонстрацией советской символики, и активно поддерживают путинский режим». Литовские политики и СМИ потребовали личной ответственности за поездку властей самоуправления Плунге.

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