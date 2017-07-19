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Бако Саакян переизбран на пост президента Нагорного Карабаха

Политика

За Саакяна в ходе тайного голосования отдали свои голоса 28 депутатов, за другого кандидата — Эдуарда Агабекяна, высказались четверо

Бако Саакян переизбран на пост президента Нагорного Карабаха
Иллюстрация:  artsakhpress.am
Бако Саакян на специальном заседании парламента Нагорного Карабаха

Степанакерт, 19 июля 2017, 15:43 — REGNUM  Действующий президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян в ходе специального заседания Национального Собрания сегодня, 19 июля, был переизбран на пост президента.

Как сообщает «Арцахпресс», за Саакяна в ходе тайного голосования отдали свои голоса 28 депутатов, за другого кандидата — Эдуарда Агабекяна, высказались четверо.

Из 33 депутатов на заседании присутствовали 32. Отсутствие одного парламентария в Национальном Собрании объяснили состоянием здоровья.

Новоизбранный президент выразил благодарность за доверие и отметил, что будет продолжать свою работу с новым рвением и новыми программами во имя развития и процветания Нагорного Карабаха.

Кандидатуру Бако Саакяна, который правит республикой десять лет, выдвинули три крупные фракции парламента — «Родина», «Дашнакцутюн» и «Демократия», имеющие в парламенте 28 мандатов.

Бывшего мэра Степанакерта, оппозиционного депутата Эдуарда Агабекяна поддерживали фракции «Движение-88» и «Возрождение», имеющие четыре мандата.

По результатам проведенного в Нагорном Карабахе 20 февраля 2017 г. конституционного референдума в Карабахе была установлена президентская форма правления. По новой конституции до 2020 года Карабах будет управляться в режиме переходного периода. На этом этапе руководить будет избранный парламентом президент.

После выборов президента в Карабахе будет упразднена должность премьер-министра, она будет заменена на должность государственного министра. Правительство будет формировать и возглавлять президент.

В 2020 году в республике состоятся общегосударственные выборы главы государства.

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