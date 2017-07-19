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Путин посетит Марий Эл 20 июля

Политика

В ходе визита запланирована встреча с врио главы республики Александром Евстифеевым

Москва, 19 июля 2017, 15:42 — REGNUM  В Йошкар-Оле 20 июля президент РФ Владимир Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям, посвященное реализации на региональном и муниципальном уровнях Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе рабочей поездки Путин также посетит Национальный музей Республики Марий Эл им. Т.Е.Евсеева и проведёт встречу с врио главы Марий Эл Александром Евстифеевым.

ИА REGNUM напоминает, Совет при Президенте по межнациональным отношениям был создан в 2012 году в целях совершенствования государственной политики в соответствующей области. В состав Совета входят лидеры общероссийских национально-культурных объединений, представители научного и экспертного сообщества, руководители федеральных органов законодательной и исполнительной власти.

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