Путин посетит Марий Эл 20 июля

Москва, , 15:42 — REGNUM В Йошкар-Оле 20 июля президент РФ Владимир Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям, посвященное реализации на региональном и муниципальном уровнях Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе рабочей поездки Путин также посетит Национальный музей Республики Марий Эл им. Т.Е.Евсеева и проведёт встречу с врио главы Марий Эл Александром Евстифеевым.

ИА REGNUM напоминает, Совет при Президенте по межнациональным отношениям был создан в 2012 году в целях совершенствования государственной политики в соответствующей области. В состав Совета входят лидеры общероссийских национально-культурных объединений, представители научного и экспертного сообщества, руководители федеральных органов законодательной и исполнительной власти.