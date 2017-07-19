Теффт и Лавров обсудили назначение Антонова послом РФ в США

Владимир, , 15:25 — REGNUM Посол США в РФ Джон Теффт и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудили назначение заместителя главы МИД РФ Анатолия Антонова главой российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Об этом, как передает РИА «Новости», рассказал сам Теффт журналистам во Владимире.

«Вчера (18 июля) я встречался за обедом с министром иностранных дел РФ Лавровым, и мы обсудили разницу в назначении послов с американской и российской стороны, в том числе Антонова, — сказал Теффт. — Его кандидатура должна быть согласована в Думе до того, как он будет формально номинирован».

Напомним, 1 июня 2017 г. замглавы внешнеполитического ведомства США Томас Шеннон заявил, что Госдепартамент США готов обсуждать с Москвой кандидатуру Анатолия Антонова на должность нового посла России в Вашингтоне.

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