Владимирский губернатор снова жалуется на угрозы

Владимир, , 15:04 — REGNUM Губернатор Владимирской области Светлана Орлова пожаловалась на угрозы, поступающие в адрес одного из ее заместителей. Об этом глава региона заявила на коллегии прокуратуры области 18 июля.

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В официальном пресс-релизе администрации региона об угрозах не упоминается, однако упоминается о сложности решения «мусорного вопроса».

«Губернатор подчеркнула, что, занимаясь этим вопросом, правоохранителям необходимо набраться мужества, потому что тема эта — криминальная: «Сейчас она находится под жёстким контролем администрации президента РФ. У нас на одном из полигонов 500 миллионов за четыре года было положено в карман, жаль только, что никто не проинформировал нас об этом. Наш регион первым в России сделал «дорожную карту», вы увидите её на Экологическом форуме. Каждый будет понимать, где будут заводы, кто будет инвестором, куда возят мусор, сколько несанкционированных свалок, почему те полигоны, которые должны были закрываться, не закрываются. Региону нужна глубокая переработка мусора. Наша цель — четыре-пять таких заводов. У нас есть инвесторы, которые должны прийти. Но приход инвестора говорит о том, что у того, кто «крышевал» этот бизнес, явно упадут доходы. Сейчас в правительстве Российской Федерации жёстко рассматривается этот вопрос», — заявила Орлова.

В ходе этого же выступления, сообщают местные СМИ, Орлова рассказала и об угрозах, которые поступают в адрес одного из заместителей губернатора.

«Я вам скажу, что уже поступают угрозы еще одному из моих замов. Как только затронули эту тему, все — пошло-поехало. И здесь я вас прошу набраться мужества, потому что это будет непросто. Я вас уверяю», — цитирует главу региона «Зебра-ТВ».

При этом, пишет издание, губернатор отказалась отвечать на вопрос о том, кто именно из ее заместителей получает угрозы и от кого они поступают, вместо этого заговорив о криминальности «мусорного бизнеса».

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При этом, отмечает «Зебра-ТВ», прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин фактически ушел от ответа на вопрос о сроках окончания проверки ситуации с отходами на территории региона, которая была анонсирована ранее его заместителем Дмитрием Горшковым. В конце июня зампрокурора рассказал журналистам, что мусор из Московской области в массовом порядке завозился во Владимирскую область. В результате, например, в Александровском районе, лимит полигона оказался исчерпан — региону оказалось некуда свозить собственные отходы. О новой опасности было заявлено после закрытия по итогам «Прямой линии» с Владимиром Путиным полигона в подмосковной Балашихе.

Как сообщало ИА REGNUM, два заместителя губернатора Владимирской области в настоящее время находятся под следствием. Уголовные дела о получении взяток в 2016 году были возбуждены в отношении бывшего заместителя губернатора по строительству Дмитрия Хвостова. Он обвиняется в совершении четырех преступлений. Общая сумма взяток, по версии следствия, превышает 16 млн рублей.

4 июня уже этого года стало известно о задержании другого заместителя Орловой — Елены Мазанько. По версии следствия, Мазанько получала взятки, общая их сумма оценивается СКР в три миллиона рублей. Деньги предназначались за содействие заключению государственных контрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели.

Между темСветлана Орлова ранее заявляла, что связывает уголовное дело, возбужденное в отношении замглавы Владимирской области Елены Мазанько, с атакой на себя лично.