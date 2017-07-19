Полиция России и Армении объединит усилия для борьбы с преступностью

Волгоград, , 15:04 — REGNUM Сегодня, 19 июля, во второй день пребывания на волгоградской земле руководители правоохранительных ведомств России и Армении, которые прибыли в Волгоград для участия в объединённой коллегии МВД РФ и полиции Армении, побывали на главной высоте России. На Мамаевом кургане Владимир Колокольцев, Владимир Гаспарян, члены делегаций возложили венки и цветы к Вечному огню в зале Воинской Славы и к могиле дважды Героя Советского Союза маршала Василия Чуйкова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Пусть вечно в сердцах людей будет храниться память об ушедших» — эту памятную запись глава российского ведомства оставил в Книге почетных гостей музея-заповедника.

Также сегодня оба высокопоставленных гостях посетили Волгоградскую академию МВД России. Глава МВД России и начальник полиции Армении осмотрели лекционные залы, криминалистические лаборатории, спортивный зал и зал методического совета. Побывали главы правоохранительных ведомств и в музее, часть экспозиции которого посвящена героической обороне Сталинграда.

Затем в парке академии Владимир Колокольцев и Владимир Гаспарян высадили ели.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 июля, в музее-панораме «Сталинградская битва» министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев провёл заседание объединённой коллегии МВД России и полиции Армении. Армянскую делегацию возглавил начальник республиканской полиции генерал-полковник полиции Владимир Гаспарян.

В ходе встречи глава российского правоохранительного ведомства отметил, что созданные механизмы межведомственного взаимодействия достаточно востребованы, достигнут главный результат — сохранение стабильности и правопорядка на территории двух государств.

Одной и наиболее актуальных тем на сегодня, по словам Владимира Колокольцева, является взаимодействия в сфере борьбы с общеуголовной преступностью. Глава МВД РФ привёл цифры: ежегодно на территории России граждане Армении совершают от 2 до 2,5 тыс. общественно опасных деяний. Причём половина из них приходится на кражи, грабежи, разбойные нападения, мошенничества и незаконный оборот наркотиков.

«С другой стороны, каждый год регистрируется примерно 600−700 противоправных посягательств в отношении граждан этой страны», — отметил Колокольцев, подчеркнув, что своевременное оказание взаимной правовой помощи существенно облегчает и ускоряет раскрытие и расследование таких деяний.

Также, по словам генерала полиции, системный характер носит работа по розыску скрывшихся от суда и следствия обвиняемых и без вести пропавших. В результате совместных усилий только за 2016 год и первый квартал 2017 года правоохранительными органами России установлено 56 преступников и пять без вести пропавших лиц, объявленных в розыск Арменией.

Достигнутый на сегодня уровень сотрудничества, по оценке министра, в целом позволяет выполнять поставленные оперативно-служебные задачи. В то же время Колокольцев предложил обсудить имеющиеся проблемные вопросы, в числе которых повышение результативности совместных мероприятий и улучшение раскрываемости общеуголовных преступлений.

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