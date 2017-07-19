Эксперт: Китай должен наращивать военное присутствие в Индийском океане

Пекин, , 14:58 — REGNUM Известный в Китае военный аналитик Ху Бо, занимающий должность главы Института стратегических исследований океана при Пекинском университете, прокомментировал заявления ряда индийских СМИ, обвиняющих Китай в наращивании военного присутствия в акватории Индийского океана.

По данным индийского издания «India Today», в 2013 году в Индийском океана находилась всего одна подводная лодка ВМС НОАК, в то время как в 2016 году уже более 12 боевых кораблей, в том числе 3 атомные подводные лодки, постоянно дислоцируются в акватории Индийского океана, что ведет к неминуемому нарастанию напряженности в регионе.

По словам Ху Бо, действия Пекина полностью оправданы. Более того исследователь настаивает на том, что странам уже пора привыкнуть к военному присутствию Китая в Мировом океане. Аналитик считает, что данные шаги направлены не на запугивание каких-либо стран, но на защиту национальных интересов, пишет «Сина синьвэнь».

«Китай принимает активное участие в защите грузовых кораблей от сомалийских пиратов, кроме того корабли ВМС НОАК регулярно участвуют в учениях, которые зачастую разворачиваются вдалеке от территориальных вод КНР. Странам пора перестать мыслить категориями времен Холодной войны, тогда никто не станет говорить о нарастании напряженности или возможности военного конфликта», — добавил Ху Бо.

Исследователь отметил, что все больше стран рассматривают Китай в качестве глобальной угрозы, несмотря на то, что это противоречит здравому смыслу и логике. Китай готов выстраивать отношения с другими странами, основываясь на взаимном уважении и доверии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство национальной обороны КНР опубликовало заявление, согласно которому эскадра китайских кораблей, задействованных в совместных российско-китайских учениях «Морское взаимодействие — 2017», войдет в акваторию Балтийского моря 21 июля.

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