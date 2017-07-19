Порошенко: Украина поддерживает территориальную целостность Грузии

Киев, , 14:42 — REGNUM Власти Украины твердо поддерживают территориальную целостность Грузии. Об этом, как передает RT, сообщил президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Грузию.

«Я тут (в Грузии) для того, чтобы заявить твердую позицию Украины, — сказал Порошенко. — Украина твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Грузии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17−19 июля президент Украины Петр Порошенко совершает официальный визит в Грузию.

Читайте также: Порошенко: «Грузия процветает, у Южной Осетии нет будущего»