Екатерина Некрасова, , 14:26 — REGNUM

Сегодня исполнилось 7 лет с того момента, когда 19 июля 2010 Рустэм Хамитов был утвержден голосованием Госсобрания РБ главой Башкирии. В республике отношение к выбранному Хамитовым курсу руководства регионом неоднозначно. Опрошенные ИА REGNUM эксперты полагают, что важнейшими достижениями Хамитова является синхронизация политики региона с федеральным центром, преодоление рудиментов политики ельцинского «парада суверенитетов», информационная открытость, переустановка ориентиров на задачи социально-экономического развития, а не на этнократические идеологемы «парада суверенитета».

Назначению Хамитова предшествовала отставка Муртазы Рахимова: 12 июля 2010 года Рахимов на встрече с руководителем администрации президента РФ Сергеем Нарышкиным заявил о намерении досрочно покинуть свой пост, 15 июля 2010 года отставка Рахимова была принята. По утверждениям многочисленных СМИ, отставка не была добровольной. Одним из факторов, вызвавших досрочную отставку Рахимова, стала проводимая им в республике национальная политика.

Нельзя шантажировать вечно

Во времена президентства в республике Муртазы Рахимова, начиная с 1993 года, при любом удобном случае искусственно «подогревались» протестные настроения местных этнических кадров, которые ставились федеральному центру как пример неустойчивости региона в случае отказа от поддержки рахимовского политического режима, выступающего главным «заклинателем» башкирского национализма. Как и в соседней Татарии, на выделенных властями автобусах из районов на митинги в столицу региона привозились жители районов, общественные организации принимали громкие заявления с лозунгами «Не допустим…», «Протестуем против…», «Требуем».

Такой же трюк пытались совершить представители прошлого руководства и в 2010 году, когда федеральный центр отказался снова идти на поводу у местной политической элиты. Незадолго до отставки Рахимова состоялся третий Всемирный курултай башкир, по итогом которого заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы РФ Юрий Савенко назвал некоторые выступления на третьем Всемирном «экстремистскими и националистическими».

Изначально взятый в 2010 году главой республики Рустэмом Хамитовым курс на деполитизацию национального вопроса и отказ от его использования в политических либо экономических целях проявился уже в том, что одним из первых решений нового руководителя стало переименование республиканского министерства культуры и национальной политики. Убрав последнюю строчку, явно выделяющую превалирование одного этноса над другими в регионе, Хамитов освободил от политизации не только культуру, но и другие сферы.

«Башнефть» — возвращение утраченного

С первых же дней своего руководства регионом Рустэм Хамитов столкнулся с тем, что его деятельность постоянно сравнивалась с деятельностью его предшественника, и результаты сравнения не всегда трактуются в пользу нынешнего руководителя республики.

«Не стоит забывать, что большую часть своего правления Муртаза Рахимов мог опираться на доходы от республиканской «нефтянки», когда дефицит бюджетных средств на функционирование и развитие экономики и инфраструктуры республики можно было заткнуть средствами от башкирского ТЭКа. Хамитову же досталась республика без собственного ТЭКа, и его задачей было выстроить отношения с Кремлем таким образом, чтобы получать из федерального центра финансирование», — подчеркнул секретарь регионального отделения ПВО в РБ Максим Божко.

Экономисты из достижений Хамитова выделяют прежде всего возврат 25% пакета акций нефтяной компании «Башнефть» в собственность республики и заключение договоренности о поступлении в бюджет региона от нефтяной структуры порядка 5 млрд руб ежегодно в 2014 году. За неполных два года владения пакетом в 25% плюс одна акция республика уже получила более 20 млрд рублей дивидендов и благотворительной помощи. По итогам 2017 года эта цифра достигнет 30 млрд рублей.

А в 2016 году после приобретения основного пакета акций «Башнефти» российской компанией «Роснефть» Рустэм Хамитов проводит ряд успешных переговоров с топ-менеджментом нефтяного гиганта в лица главного исполнительного директора Игоря Сечина, и в январе 2017 года между ними заключается стратегический договор, а уже в июня на площадке XXI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) сторонами широко анонсируется подписание нового расширенного договора, с заделом на дальнейшую перспективу сотрудничества. На сегодняшний день два высокопоставленных чиновника со стороны республиканского правительства включены в Совет директоров «Башнефти», бренд компании, как и ее регистрация в столице республике Уфе сохранены, а налоговые поступления и социальные обязательства, взятые на себя ранее, пролонгированы.

Кроме того, сегодня один из главных миноритариев «Башнефти» — республиканское правительство совместно с «Роснефтью» в Арбитражном суде добиваются возврата бывших активов региона и взыскании около 170,6 млрд рублей от бывшего владельца башкирской компании — АФК «Система».

Саммиты ШОС и БРИКС в Уфе: открытые, с продолжением, твои

Как считает политолог Николай Евдокимов, главным трендом политического развития Башкирии в последние годы стала открытость. Это касается как внутриполитической жизни — открытости власти и политического процесса, так и открытости на общероссийском и, даже, международном уровне. Крупнейшим событием стали саммиты ШОС и БРИКС, прошедшие в Уфе в 2015 году и привлекшие в республику десятки тысяч гостей из наиболее развитых стран мира.

В ходе итоговой пресс-конференции по завершении саммитов президент России Владимир Путин подчеркнул, что в переговорах фактически участвовали три организации — ШОС, БРИКС и Евразийский экономический союз: «В Уфе собрались главы 15 государств, представляющих несколько континентов: Евразию, Южную Америку, Африку…» Также Путин заявил, что ключевые документы саммитов — Уфимская декларация, План действий и Стратегия экономического партнерства — содержат конкретные договоренности по развитию объединения, укреплению его международного статуса, предусматривают комплексные меры по углублению внешнеполитической координации, расширению торговли и инвестиций, технологических обменов. Сообщил президент и об учреждении банка БРИКС с совокупным капиталом в $200 млрд.

Общие расходы на организацию международных форумов ШОС и БРИКС в Уфе, по ориентированным подсчетам, составили до 15 млрд рублей, из которых 2 млрд рублей было выделено из бюджета Башкирии, столько же из федерального центра, оставшаяся часть из частных средств. Приведение инфраструктуры башкирского мегаполиса к современным международным стандартам и обеспечение комфортных условий для проживания иностранных делегаций стали ключевыми статьями затраченных средств. По словам сити-менеджера Уфы Ирека Ялалова, к саммиту было подготовлено 5 тыс. объектов.

Теперь же Уфа стала постоянно действующей площадкой для обмена международным опытом и частыми визитами зарубежных гостей. С 2015 года ежегодно республиканская столица принимает страны — участницы ШОС и БРИКС на Форуме малого бизнеса. В 2016 году форум посетили около 1000 делегатов из 13 стран и 35 регионов России, на нем состоялось более 300 двусторонних встреч предпринимателей. «Проведение упомянутых саммитов также позволило расширить связи с Китаем и Кыргызстаном. Конечно, это не сделало регион передовым в социально-экономическом плане, но в целом в последние годы Башкирии удалось сформировать образ гостеприимного региона, открытого миру», — считает Евдокимов.

Саммиты ШОС и БРИКС — не единственные крупные мероприятия, проведенные в регионе в последние годы. Можно также вспомнить молодежный чемпионат мира по хоккею, Всемирные детские зимние игры и ряд других знаковых событий. В ближайшее время Башкирия примет всемирную Фольклориаду, претендует на проведение международного форума пчеловодов «Апимондия».

"Разумеется, проведение международных мероприятий не самоцель. Республика стремится к привлечению инвестиций — как иностранных, так и внутренних. Очевидно, что сделать это все сложнее в условиях, когда многие регионы конкурируют между собой. В этой ситуации необходимо найти свою нишу, специфику, выделяющую тебя на фоне остальных субъектов России, что предполагает целенаправленную и последовательную работу над имиджем региона», — отметил политолог.

Помощь моногорода

Экономисты, в свою очередь, подчеркивают, что Башкирия одним из первых регионов страны в 2016 году направила заявки на создание у себя ТОСЭР и уже в марте защитил в Фонде развития моногородов проекты для включения в перечень ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) — Кумертау и Белебей. Например, в Кумертау одобрены и зарегистрированы уже три крупных инвестора, которые запланировали построить в муниципалитетах промышленные предприятия общей стоимостью более 6 млрд рублей, а в Белебее — 8 млрд рублей.

На сегодняшний день в федеральном реестре резидентов ТОСЭР в моногородах находятся 30 компаний. Из 10 городов ТОСЭР в стране сразу два муниципалитета — в республике. По результатам прошлого года по темпам развития инвестиционной деятельности Башкирия занимает первое место в ПФО. В 2017 году на внесение в перечень ТОСЭР претендуют еще четыре моногорода Башкирии. Среди них Белорецк, градообразующим предприятием которого является Белорецкий металлургический комбинат группы «Мечел», Нефтекамск (НефАЗ группы КамАЗ), Благовещенск («Полиэф» — СИБУР) и Учалы (Учалинский ГОК группы УГМК).

О самом сложном

По мнению политолога Дмитрия Казанцева, сегодня республиканская власть на федеральном уровне продвигает бренд Башкирии как мультикультурной республики, нивелируя тяжелые, негативные последствия прошлого этнократического режима. Ранее, до 2010 года, прорахимовские политические элиты делали ставку исключительно на один из коренных этносов, инициируя постоянные протестные настроения в башкирской молодежной среде, одновременно не только игнорируя, но и подавляя запросы на развитие других национально-культурных объединений и этнических общностей, например татарского населения. Таким образом, межнациональный мир и согласие в регионе местные власти того времени искусственно подменяли этническим национализмом, выступая для федерального центра гарантом его сдерживания.

Как отметил политолог, одним из главных достижений за семилетний период работы главы республики Рустэма Хамитова как раз и является снятие межнациональной напряженности с повестки дня, а также формирование устойчивого единства не только для так называемого раньше титульного этноса, а для всех народов, проживающих на территории республики. Например, острота вопроса изучения башкирского языка была вызвана его неумеренным навязыванием во всех образовательных учреждениях, без учета мнения большинства населения и вопреки федеральному законодательству, допускающему принятие нескольких вариантов учебных планов.

Учебные планы школ формировались под копирку, а в итоге объективно страдало само качество обучения башкирскому языку — педагоги симулировали преподавание, а учащиеся усвоение полученных знаний. С другой стороны сохранение родного языка действительно важно для национальных республик, считает эксперт. Поэтому у нынешних властей региона есть все шансы повысить его значимость и востребованность, но уже не малоэффективными императивными методами, а через поиск комплексных решений и широкой общественной дискуссии.

Согласно проведённым в 2016 году социологическим опросам, в Башкирии сегодня 30,9% населения республики оценивает состояние межнациональных отношений как спокойные, а 54,7% как, скорее, спокойные. При этом лишь менее 7,7% опрошенных отметили напряженность в межнациональных отношениях.

Проблемы Башкирии

Политолог, старший научный сотрудник Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева Уфимского научного центра РАН Ильдар Габдрафиков отметил, что имидж республики меняется в лучшую сторону, однако нельзя сказать, что проблем совсем нет.

«Если раньше наша республика ассоциировалась неким анклавом, закрытым регионом с весьма одиозной властью, то теперь можно сказать: все это безвозвратно ушло в прошлое. Это, безусловно, можно включить в актив главы республики, однако есть объективные показатели, на которые мы не можем закрывать глаза», — выразил свое мнение политолог.

Например, статданные показывают, что в последние годы республика имеет отрицательные показатели миграции, т. е. из региона уезжает больше людей, чем в нее приезжают.

«К сожалению, молодежь, лучшие кадры, уезжают учиться в столичные вузы, а также вузы соседних регионов. Это означает, что у нас есть проблемы в вузовском образовании и их, к сожалению, в последние годы мы не смогли переломить. Видимо, по качеству образования пока наши вузы уступают тем, куда предпочитает поступать наша молодежь после школы. Кстати, надо сказать, что республиканская власть и сама не скрывает эту проблему и признает ее», — огорчен Габдрафиков.

Есть и другие проблемы, например, падение рождаемости в ряде районов.

«Без проблем ведь не бывает. Решение некоторых из них зависит от нас самих, а некоторые имеют общероссийский или даже международный уровень. Башкирия, находясь в центре России, во многом испытывает примерно те же проблемы, что и вся страна», — подчеркнул политолог.

Общественники также имеют ряд претензий к Хамитову, одна из них — строительство австрийского лесоперерабатывающего завода «Кроношпан» в охранной зоне городского водозабора. Часть проблем имели место и до прихода Хамитова. Жители промышленной северной части города — Черниковки сетуют на состояние дорог, отсутствие мест отдыха, школ и больниц, городские активисты скорбят по разрушаемым памятникам архитектуры и истории, сельчане жалуются на закрытие сельских школ — все это и многое другое было и при Рахимове и объясняется в том числе и общероссийскими тенденциями.

Некоторые претензии носят несколько искусственный характер, как, например, приведение изучения русского и других языков к федеральным стандартам вызвало обвинения в запрете изучать родные языки, муссируется тема «выдавливания представителей одной из национальностей из властных структур в пользу другой национальности».

Недовольных много, наблюдается сближение позиций так называемых белоленточников, левых, энонационалистов, рахимовцев, — на почве недовольства деятельностью Хамитова, отмечают уфимцы. Недовольные Хамитовым забывают или умалчивают об одном: во времена его предшественника они не имели возможности высказать свое недовольство, а теперь им это делать не возбраняется. Особо проницательные усматривают признаки начинающейся «информационной войны», причиной которой принято считать приближение выборов главы региона в 2019 году.

Подводя итоги

По мнению политолога Дмитрия Михайличенко, приход в республику семь лет назад Рустэма Хамитова означал конец эпохи «парада суверенитетов» и радикальное изменение идеологического фона внутри Башкирии. Вместо дискриминационных идеологем о титульном этносе и малосодержательном с точки зрения политологии тезиса о суверенитете отдельно взятого региона пришли установки на социально-экономическое развитие и конструктивное взаимодействие с федеральным центром. Фигура Хамитова референтна и для тюркской, и для славянской части населения республики, и это крайне важно для межнационального согласия в Башкирии. Уровень доверия населения главе Башкирии достаточно высок.

«Выбранный Хамитовым курс развития региона, на мой взгляд, верный. Экономические показатели региона благоприятные, особенно на фоне общероссийской ситуации. Понятно, что проблем в регионе тоже достаточно, но у Хамитова есть еще достаточно времени для того, чтобы заняться их эффективным решением», — резюмировал собеседник агентства.

Политик Максим Божко напомнил, что после прихода Хамитова республиканскому аппарату нужно было научиться работать по новому — нужно было наработать компетенции в формировании заявок на федеральные ресурсы, способных выигрывать в конкуренции с заявками других регионов страны. Причем если бедные регионы могут давить на жалость и шантажировать опасностью социального недовольства, проникновения радикального ислама и т. д., то для того, чтобы получить федеральное финансирование такому зажиточному региону, как Башкирия, необходимо составить действительно инвестиционно-привлекательную заявку и предоставить в высшей степени проработанное обоснование, не говоря уже о необходимости изменения техник лоббизма в изменившейся парадигме. И эта компетенция правительством Хамитова была освоена. Достаточно упомянуть тот факт, что республика стала одним из первых регионов, кто смог привлечь в свои проекты средства системы «Платон».

Кроме того, переход с прежних удельно-княжеских принципов функционирования республиканского управленческого аппарата на принципы функционирования Башкирии с опорой теперь уже на ресурсы, подконтрольные федеральному центру, — это коренные изменения огромного числа процессов в республике.

«Такие коренные изменения принципов функционирования системы практически никогда не обходятся без снижения уровня эффективности функционирования системы на переходном этапе. Более того, ухудшение в такой ситуации считается нормальным. Однако Хамитову удалось перевести республику на новые рельсы и при этом не допустить провала в экономике республики и жизни населения в степени большей, чем это вынуждали проблемы в экономике страны. Работа по трансформации системы была осуществлена незаметно для ее пользователей — жителей республики, и потому не вызывает благоговения людей и взрыва уважения и благодарности к фигуре Хамитова, но это не отменяет значимости и масштаба осуществленного проекта, негативные последствия провала которого, в том случае, если бы они были допущены, сказались бы на жизни жителей республики более чем болезненно», — утверждает Божко.

«Конечно же, следует поздравить Рустэма Закиевича с семилетием руководства республикой. Не каждый сегодняшний губернатор может «похвастаться» таким сроком управления таким непростым регионом, как Башкирия. Семь лет напряженного труда — это совсем немало. Рядовым гражданам из-за отсутствия полной информации в данный момент сложно сделать однозначные выводы об эффективности управления, но уже сейчас можно сказать — глобальных изменений не произошло, республика живет своей жизнью, и в этом, несомненно, есть заслуга региональных властей. Деятельность Хамитова заключалась не в конфронтации с федеральным центром, а в выстраивании с ним конструктивного диалога, в последовательном проведении курса государства, и он справлялся и справляется с этим достойно», — считает председатель РО ВПП «Защитники Отечества» в Башкирии Евгений Арсюков.