ЗС Севастополя: Закон о губернаторских выборах был самым дискуссионным

Севастополь, , 13:56 — REGNUM В законодательной практике Заксобрания Севастополя наиболее запоминающимся по накалу обсуждений стало принятие закона «О выборах губернатора города Севастополя». Об этом на пресс-конференции 19 июля сообщила председатель регионального парламента Екатерина Алтабаева, подводя итоги осенне-весенней сессии, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Очень острые дискуссии вызвал закон о выборах губернатора. Для нас это принципиально важный закон, касающийся политической жизни нашего субъекта. Дискуссии были очень оживленные и даже жесткие, поэтому этот закон запомнился», — сказала Алтабаева.

По ее словам, принятие предваряло активное обсуждение проекта закона на площадках муниципальных образований общественными организациями. Депутаты задавали много вопросов разработчикам законопроекта — правительству города. Спикер напомнила, что некоторые общественные организации и политические партии настаивали на том, что губернатором может стать только севастополец, что противоречит Конституции РФ, которая предоставляет равные права всем.

Алтабаева подчеркнула, что в результате закон обеспечивает демократические права граждан, поскольку жители в этом году будут впервые выбирать главу города за все годы существования Севастополя.

«В дореволюционные истории руководители города назначались: вначале это были генерал-губернаторы, с 1873 года — градоначальники. В украинское время Севастополь был единственным городом, который не имел возможности выбирать главу административно территориальной единицы», — сказала спикер ЗС.

Читайте также: В Севастополе принят закон о прямых выборах губернатора

Семь кандидатов в губернаторы Севастополя подали документы на регистрацию

Всего в период сессии Заксобрания Севастополя депутаты утвердили 47 законов, из них 16 базовых.

Среди базовых законов — принятие «Стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года», «О жителях осажденного Севастополя», а также закон о публичных слушаниях в градостроительной деятельности. Последний из них был применен при обсуждении Генплана Севастополя.

Читайте об этом: Прямые выборы губернатора Севастополя — долгая дорога в 25 лет