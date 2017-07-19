В Литве разразился скандал из-за поездки молодёжи в Россию

Вильнюс, , 13:50 — REGNUM В Литве разразился новый скандал из-за поездки литовской молодёжи в один из лагерей в России, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 июля. На этот раз политики и СМИ критикуют самоуправление провинциального городка Плунге, а мэра призывают уйти в отставку.

Поводом стала поездка плунгской молодежной делегации в сопровождении представителей самоуправления Плунгского района в российский Красногорск. Как на своем сайте сообщило само самоуправление, у молодежи была возможность не только посетить туристические объекты и принять участие в творческих и спортивных мероприятиях, но и пообщаться с членами мотоклуба «Ночные волки».

В Литве сразу же заявили, что «эта байкерская организация и ее лидер особенно прославились на фоне войны на Украине. «Ночные волки» ежегодно отправляются в Берлин, чтобы отметить победу над нацистской Германией, но сталкиваются с препятствиями, так как в этом году их не впустили поляки, а в прошлом году — литовцы. Байкеры с запрещенной в Литве символикой СССР пытались пересечь границу Литвы, но были вынуждены вернуться назад». На делегацию Плунге обрушились как литовские политики с общественными деятелями, так и СМИ.

После этой реакции был распространен комментарий мэра Плунге Аудрюса Клишониса. В нем осуждается встреча литовской молодежи с «Ночными волками», так как она «не была предусмотрена заранее и не должна была состояться».

«Я очень извиняюсь за то, что плунгские дети и их летние каникулы были вовлечены в мероприятие с очевидными пропагандистскими признаками. С нашими детьми по программе обмена в Красногорск отправились представители самоуправления, которые должны были контролировать, чтобы детские каникулы не были политизированы. К сожалению, им не удалось это сделать. Произошла ошибка, которой нет оправдания. Этот вопрос будет рассмотрен немедленно», — сказал Клишонис.

Подростки отправились в лагерь в сопровождении координатора дел молодежи Отдела культуры и спорта Лолиты Вайткявичене и старшего специалиста администрации самоуправления Гинтаре Гурявичюте. Неизвестно, будет ли оцениваться их ответственность.

Поездка в Россию на сайте plunge. lt характеризиуется следующим образом:

«Помимо спортивных соревнований проходили творческие вечера, во время которых молодежь танцевала, пела, читала стихи, организовывала спектакли, рисовала. Также у нее была возможность реализовать себя в персонажах «Мульти-Пульти», прошел танцевальный марафон, инсценировались народные песни, проходил конкурс красоты «Мисс и Мистер лагеря» и конкурс талантов. Помимо разнообразных занятий организаторы лагеря создали возможность увидеть и знаменитые места столицы Российской Федерации Москвы и Красногорска.

Участники международного молодежного лагеря посетили Музей вооруженных сил России, Музей Отечественной войны, музей-усадьбу Архангельское, Александровский сад, Красную площадь. У них была возможность побывать на международном фестивале джаза. Во время церемонии закрытия они могли пообщаться с байкерами мотоклуба «Ночные волки».