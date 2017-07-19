Сурков прокмментировал идею создания Малороссии

Москва, , 13:50 — REGNUM Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков во время совещания с экспертами высказался об идее создания Малороссии, которую 18 июля озвучил глава ДНР Александр Захарченко. Об этом сообщил участвовавший в совещании глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в интервью РИА «Новости».

"Весь этот «хайп» по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен, — приводит Чеснаков слова Суркова. — Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть».

Помощник президента РФ уточнил, что на Украине идет гражданская война между людьми, которые по-разному смотрят на будущее своей страны, говорит Чеснаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля 2017 г. глава ДНР Александр Захарченко объявил о планах по созданию на базе 19 областей Украины нового государственного образования — Малороссия.

При этом в ЛНР заявили, что не направляли своих представителей на заседание по созданию Малороссии, и подчеркнули, что данный проект с ЛНР никак не обсуждался.

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