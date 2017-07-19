Вводится уголовная ответственность за «карусели» — до пяти лет

Москва, , 13:50 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон об уголовной ответственности за прямой вброс бюллетеней и за «карусели» на выборах, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля. Нормы распространятся на осеннюю кампанию.

Принятый закон — это сигнал перед выборами избиркомам, считает депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ). «Свободный выборы — это результат не только законодательства, но и политической культуры, закон — сигнал избиркомам», — отметил парламентарий.

В свою очередь депутат Валерий Гартунг («Справедливая Россия») отметил, что «сегодня не только карусельщики путем подмена бюллетеней действуют, но и вовлекаются члены избиркома». Он призвал правоприменителей чаще возбуждать уголовные дела за подобные нарушения и не ограничиваться административной ответственностью.

С принятием закона механизм может быть применен уже осенью, в единый день голосования 10 сентября, когда состоятся выборы различных уровней практически во всех регионах страны.

За выдачу членом избирательной комиссии гражданину избирательных бюллетеней для голосования вместо других избирателей или для голосования более двух раз в ходе голосования, либо за выдачу заполненных избирательных бюллетеней предусмотрена уголовная ответственность с наказанием в виде штрафа от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет, либо в виде принудительных работ на срок до 4 лет, либо максимальное наказание — лишение свободы на срок до 4 лет.

За получение бюллетеней для участия в голосовании вместо других избирателей или для участия более двух раз в голосования предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо в виде принудительных работ на срок до 3 лет, либо максимальное — лишение свободы на срок до 3 лет.

В случае если вышеуказанные деяния совершены группой лиц, по предварительному сговору, организованной группой, то грозит штраф от 400 тыс. до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Такие же санкции устанавливается за подобные нарушения в ходе голосования на референдуме.

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