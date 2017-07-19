Пекин требует немедленного вывода индийских войск с территории КНР

Пекин, , 13:30 — REGNUM В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Лу Кан прокомментировал заявления зарубежных СМИ о гибели 150 индийских солдат в результате ракетной атаки на границе Индии и Китая.

«Ситуация на сиккимском участке китайско-индийской границы остается напряженной, однако все заявления журналистов о том, что НОАК использовала оружие являются беспочвенными», — заявил китайский дипломат.

Пресс-секретарь МИД КНР потребовал от индийской стороны немедленного вывода войск с китайской территории. По словам дипломата, Пекин намерен разрешить конфликт мирным путем, однако в случае необходимости власти КНР готовы принять ответные меры, пишет «Жэньминь жибао».

«Мы в очередной раз призываем Индию немедленно отозвать пограничников с территории КНР. Действия индийских властей подрывают нормы международного права», — добавил Лу Кан.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, центральные китайские СМИ отрицают «беспочвенные» заявления пакистанских СМИ о гибели 150 индийских солдат в индийском Сиккиме в результате ракетной атаки со стороны КНР.

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