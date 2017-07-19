«Укроборонпром» наращивает объемы экспорта оружия и техники

Киев, , 13:08 — REGNUM Украинский государственный концерн «Укроборонпром» в 2016 году увеличил объемы экспорта своей продукции на 25% по сравнению с 2015 годом. Как сообщает пресс-служба «Укроборонпрома», об этом заявил заместитель генерального директора по развитию концерна Артур Херувимов.

По его словам, в 2016 году экспорт повысился до 770 млн долл.

«За прошлый год мы увеличили экспорт на 25% — с 570 млн долларов к 770. При этом мы полностью выполняем внутренние заказы и обеспечиваем отечественные силовые структуры необходимым», — рассказал Херувимов.

Он сообщил, что такой результат достигнут благодаря системной работе на международных рынках и сотрудничеству с международными партнерами.

Ранее, в феврале 2017 года, в ходе военной выставки IDEX-2017 в Объединенных Арабских Эмиратах «Укроборонпром» подписал ряд новых экспортных договоренностей и заключил меморандумы о сотрудничестве. Большинство новых договоренностей заключено в области бронетанковой и оптико-электронной техники.

Напомним, в 2015 году ГК «Укроборонпром» подписал контрактов на экспорт военной продукции и вооружения на 1,3 млрд долларов. Ранее сообщалось, что объем экспортных оружейных контрактов, заключенных в 2014—2016 гг., в целом оценивается в 3,8 млрд долларов. Объем оружейных экспортных контрактов, заключенных предприятиями госконцерна в 2016 году составил 1,45 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что до конца 2017 года в Вооруженные силы Украины поступит 72 единицы модернизированных танков Т-72, а также новые эвакуационные машины БРЭМ и танки «Оплот».

Как сообщалось, 10 июля Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение рекомендовать правительству обеспечить в 2017 году дофинансирование потребностей сектора безопасности и обороны на сумму около 9 млрд грн (346 млн долл). Дофинансирование из общего фонда планируется направить в Министерство обороны, Национальную гвардию, разведку, Национальную полицию, и государственные органы власти, связанные с кибербезопасностью. При этом предполагается выделение средств на закупку последних украинских ракетных систем «Ольха» и строительство завода по производству боеприпасов.