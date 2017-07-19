Марат Шибутов, , 12:57 — REGNUM

Изучение террористов и экстремистов крайне популярно на Западе: там существует ряд так называемых мозговых центров, которые занимаются этой темой, отдельные периодические издания, журналисты, ведущие специализированные расследования, и, разумеется, большое количество книг и исследований. На постсоветском пространстве изучение терроризма и экстремизма было в большинстве случаев уделом спецслужб, их ведомственных институтов и учебных заведений. Заинтересованному в теме читателю надо было довольствоваться или статьями в средствах массовой информации со всеми их ограничениями, или читать американских и других западных экспертов. Особенно эта тенденция была характерна для Казахстана и Средней Азии — к примеру, в Казахстане большинство граждан до 2011 года и не подозревало, что в стране есть террористы и с ними как-то борются.

Поэтому так ценны книги, которые поднимают эту проблему: терроризм в Средней Азии. Особенный интерес к проблеме терроризма в Казахстане вспыхивал дважды: после серии террористических актов в 2011—2012 годах и после октября 2013 года, когда ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовало видео с гражданами Казахстана, воюющими в Сирии.

На первую волну Ерлан Карин, известный казахстанский политолог, два года возглавлявший Казахстанский институт стратегических исследований при президенте, написал книгу «Солдаты Халифата», на вторую — рассматриваемую книгу «Между ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Аль-Каидой (организация, деятельность которой запрещена в РФ): центральноазиатские боевики в Сирийской войне»

Собирал материалы он для нее несколько лет, общаясь с большим количеством как казахстанских, так и иностранных коллег.

Как сказано в аннотации к книге, это попытка систематизировать и представить обобщенный анализ о современных угрозах терроризма в регионе в контексте развития ситуации на Ближнем Востоке:

«В результате расширения границ сирийского конфликта, страны Центральной Азии столкнулись с серьезным вызовом в лице собственных граждан, воюющих в Сирии и Ираке. Авторы, проведя значительную работу по анализу деятельности различных экстремистских группировок, приходят к выводу, что центральноазиатские боевики проходят очередной институционализации, при котором формируют новые радикальные ячейки и начинают оказывать серьезное давление на региональную систему безопасности».

Содержание книги следующее:

Современная история ключевых групп центрально азиатских боевиков вплоть до войны в Сирии (1991−2011) Влияние войны в Сирии на центральноазиатских боевиков (с 2011 года по настоящее время) Обзор групп центральноазиатских боевиков, участвующих в войне в Сирии Боевики-выходцы из Центральной Азии в Сирии: статистический и исторический обзор Будущее соперничества между «Аль-Каидой» и ИГИЛ Приложения Представители террористического подполья Международные радикальные организации

Авторы: Ерлан Карин — казахстанский политик, эксперт по вопросам терроризма и экстремизма (биография здесь). Джейкоб Зенн — американский эксперт, аналитик по Евразии и Африке в Jamestown Foundation (биография здесь).

Начну с достоинств книги.

Хорошо использован исторический подход — подробно рассказано, как зарождались террористические организации в регионе, кто был их лидером и как определялось их развитие. Хорошо использован географический подход — террористические организации показаны во взаимодействии с другими очагами терроризма и центрами силы, а не как вещь в себе. Все мысли очень четко изложены, с использованием хронологических таблиц, характеристик и иллюстраций. Отличные приложения — особенно они ценны для тех, кто впервые занимается этим вопросом. Книга дает целостную картину процесса и задействует большое количество источников, что тоже ценно.

Есть, конечно, и недостатки. Но и то, и другое — субъективно и зависит от предпочтений автора рецензии.

В тексте много повторений одних и тех же фактов, из-за чего есть некоторая громоздкость. Большое количество аббревиатур из-за чего текст читать иногда тяжело. Мало пояснений для тех, кто не погружен в исламский контекст — почему так важен Шам, кто такой халиф и чем он отличается от эмира, что такое такфир, куфр и мунафик и т.д. То есть не разъяснена система ценностей боевиков. Мало подробностей о том, как воюют боевики — какая тактика, вооружение, подготовка и так далее.

Но в целом, конечно, книга рекомендуется всем тем, кто интересуется регионом и его будущим, терроризмом и проблемой гражданской войны в Сирии. Книга хороша не только своей темой, но и общим профессионализмом авторов.

Выходные данные книги: УДК 327. ББК 66.4. К 23. ISBN 978−601−7922−00−9