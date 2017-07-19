Петербургские «эсеры» судятся за назначение довыборов муниципалов

Санкт-Петербург, , 12:38 — REGNUM Санкт-Петербургское региональное отделение партии «Справедливая Россия» в судебном порядке требует объявить дополнительные выборы депутатов ряда муниципальных советов, в которых возникли вакансии в связи со сложением полномочий народными избранниками. Однако суды не спешат идти навстречу «эсерам», а избиркомы бездействуют, сообщили ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе регионального отделения «СР».

Партия Сергея Миронова, в частности, подала иски в Санкт-Петербургский городской суд, требуя назначит довыборы в муниципальные советы МО г. Пушкин, МО «Литейный округ», МО №№ 54, 72, МО «Пискаревка» и МО «Семёновский».

Как утверждают «справедливороссы», довыборы в этих округах по закону должны были быть объявлены в период с 11 по 21 июня, однако до сих пор решений о назначении довыборов не приняли ни муниципальные советы, ни ИКМО (избиркомы муниципальных округов).

«Бездействие муниципальных советов срывает указанные в федеральном законе сроки: если бы выборы были назначены до 21 июня, установленная законом временная дистанция была бы соблюдена, и голосование могло бы состояться 10 сентября», — заявляют петербургские «эсеры».

В связи с этим решение о назначении довыборов по заявлениям граждан и партий может принять суд. Этого и пытаются добиться справедливороссы, обратившись в городскую судебную инстанцию.

«Однако накануне стало известно, что Санкт-Петербургский городской суд не принял к рассмотрению иски Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Справедливая Россия» <…> Как удалось выяснить юристам партии в канцелярии суда, судья, которому расписали иски справедливороссов, ушел, а отставку, а его помощник уволился», — говорится в сообщении петербургских сторонников «СР».

По мнению руководителя Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марины Шишкиной, в бездействии суда, а также городского избиркома она подозревает политическую подоплёку.

«Мы намерены добиваться назначения довыборов и провести активную избирательную кампанию с привлечением максимального внимания к тому, как эти муниципалитеты обеспечат волеизъявление граждан. Более того, мы намерены обратиться в Центризбирком для того, чтобы он дал оценку действиям петербургской избирательной комиссии, которая занимается откровенным покрывательством действий муниципальных образований», — заявила Шишкина.