Киевляне больше не являются братьями калужанам

Калуга, , 12:25 — REGNUM Киевская область разорвала побратимские отношения с Калужским регионом. Об этом калужан проинформировал в официальном письме глава Киевской областной администрации Украины Олександр Горган, сообщает 19 июля калужская телерадиокомпания «Ника».

В письме киевлян сообщается, что областная рада решила расторгнуть двухсторонние торгово-экономические, научно-технические и культурные отношения с Калужской областью, которые были установлены в 2013 году.

Впрочем, как утверждает калужская телерадиокомпания, Киев для жителей Калужского региона чаще ассоциируется с одноименной автомобильной трассой М3 «Украина», и подобные заявления украинских властей не смогут серьезно испортить сложившиеся добрососедские отношения между жителями Калужской и Киевской областей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области 13 городов-побратимов. Так, у города Калуги шесть городов-побратимов, у Обнинска — три. Также есть побратимы у городов Боровск, Мещовск, Малоярославец и Козельск.

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