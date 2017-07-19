«Эрдоган создает в Турции диктатуру» — Hannoversche Zeitung

Анкара, , 12:00 — REGNUM Отношения Германии и Турции «оставляют желать лучшего», пишет 19 июля Hannoversche Zeitung, ссылаясь на слова спикера по вопросам внешней политики от фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Нильса Аннена.

Он считает «возмутительным» тот факт, что «турецкие власти держат граждан Германии у себя в стране как политических заложников».

«Мы уже давно должны привыкнуть к той мысли, что таких партнерских отношений с Турцией, какие они были раньше, нет и не будет, — отметил Аннен в ходе своего выступления в бундестаге, — Эрдоган создает в стране диктатуру».

Как сообщало ИА REGNUM, за последний год, с момента попытки организации военного переворота в Турции в июле 2016 года, 22 гражданина Германии были задержаны на территории Турции по обвинению в пособничестве терроризму или же в причастности к организации попытки переворота.

Помимо этого, отношения усугубляют события на турецких военных базах: Анкара запрещает немецким депутатам посещать военных бундесвера.

Германия, в свою очередь, продолжает выдавать запреты представителям турецкой власти на публичные выступления в немецких городах, опасаясь массовых беспорядков между сторонниками и противниками президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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