Порошенко: «Грузия процветает, у Южной Осетии нет будущего»

Киев, , 11:56 — REGNUM Во время своего визита в Грузию 19 июля президент Украины Петр Порошенко посетил пограничный с Южной Осетией регион Одзиси (Грузия), сообщает пресс-служба президента Украины.

По его словам, Грузия «активно развивается и процветает на фоне обнесенной колючей проволокой Южной Осетии».

«Очень важно, что мы сейчас находимся тут. Это не линия столкновения, это даже не линия оккупации. Это — пропасть, пропасть между прошлым и будущим. Посмотрите в глаза тех людей, который оказались за колючей проволокой. Это — результат политики Российской Федерации. С одной стороны мы видим цветущий Тбилиси, пятизвездочные отели Батуми, большое количество горнолыжных курортов, начиная от Бакуриани и других мест, счастливые люди, инвесторы, экономический рост, безвизовый режим, соглашение об ассоциации. Это все в полной мере относится как к Украине, так и к Грузии», — добавил Порошенко.

Президент Украины назвал ситуацию в Южной Осетии «гуманитарной катастрофой» и пообещал сделать все возможное для восстановления территориальной целостности Грузии и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−19 июля президент Порошенко совершает официальный визит в Грузию. 17 июля его самолет приземлился в Тбилиси. В 2017 году Украина и Грузия отмечают 25-летие возобновления дипломатических отношений. Порошенко пригласил президента Грузии в Украину, а также заявил о готовности ВСУ поделиться опытом противостояния РФ в гибридной войне.