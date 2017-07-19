Путин посетит Финляндию 27 июля

Москва, , 11:46 — REGNUM 27 июля глава Российской Федерации Владимир Путин посетит Финляндию по приглашению президента страны Саули Ниинисте. Об этом сообщает в среду, 19 июля, пресс-служба Кремля.

«Визит приурочен к празднованию 100-летия государственной независимости Финляндии и пройдет в г. Савонлинна, где также состоится международный оперный фестиваль с участием артистов Большого театра», — говорится в сообщении.

Ожидается, что лидеры двух стран в ходе переговоров обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и природоохранной сферах и обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.

6 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что визит президента РФ Владимира Путина в Финляндию может состояться 27 июля текущего года.

«Да, такие контакты готовятся», — сказал тогда представитель Кремля.

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