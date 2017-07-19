Тамбовский губернатор удостоен «Ордена Доблести»

Тамбов, , 11:45 — REGNUM Главе администрации Тамбовской области Александру Никитину вручили «Орден доблести» Российского союза ветеранов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

По поручению председателя организации, депутата Государственной думы генерала армии Михаила Моисеева награду Александру Никитину вручил представитель тамбовского отделения общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» Михаил Юмашев. Он выразил признательность губернатору за внимание к проблемам ветеранов и отметил, что такую поддержку органов власти, как в Тамбовской области, ветеранское движение получает далеко не в каждом регионе России.

Александр Никитин поблагодарил за награду, подчеркнув, что на Тамбовщине поддержке ветеранского движения, обеспечению прав и интересов заслуженных людей, отличившихся на службе Отечеству, и впредь будет уделяться особое внимание.

«Наш вечный долг всегда помнить о героических деяниях старшего поколения и делать всё от нас зависящее для улучшения жизненных условий боевым ветеранам в знак благодарности потомков», — считает губернатор.