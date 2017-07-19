Сын Асада ответил тем, кто называет его отца диктатором

Бразилиа, , 11:30 — REGNUM «Диктатором» президента Сирии Башара Асада называют только те люди, которые не понимают реалий этой страны. Об этом сообщил в интервью бразильской газете Globo 15-летний сын президента Сирии Хафез Асад, прибывший в Бразилию на математическую олимпиаду.

«Я знаю, что за человек мой отец, — говорит подросток. — Люди столько говорят о нем как о президенте».

По его словам, многие люди просто заблуждаются на счет его отца.

При этом молодой человек добавил, что война в Сирии является «захватнической».

"Это война против народа, — сказал Хафез Асад. — Народ и правительство едины в борьбе с захватчиками, которые заняли страну».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 г. ситуация в Сирии изменилась коренным образом благодаря вмешательству России в конфликт в этой стране. Более чем за год сирийские правительственные силы при поддержке России и Ирана смогли отбросить террористические группировки в пустынные и отдалённые районы страны, а также принудить оставшиеся силы вооруженной оппозиции к перемирию.

На данный момент боевые действия в Сирии продолжаются только против террористов.