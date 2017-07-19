Военный Донбасс: ВСУ несут потери

Киев, , 11:30 — REGNUM Вчера, 18 июля, в Донбассе на Донецком направлении зафиксирована активизация боевых действий. Противоборствующие стороны применяют танки, БМП, БТР, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие. Данную информацию 19 июля подтверждают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, НМ ДНР и спикер штаба «АТО», подполковник ВСУ Анатолий Стельмах, передает ИА REGNUM.

Так, пресс-служба Народной милиции ДНР сообщает, что в ночь на 19 июля обстрелу со стороны ВСУ подверглись позиции ДНР в 19 населенных пунктах, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

«За прошедшие сутки ВС Украины 41 раз нарушили режим прекращения огня… По состоянию на утро 19 июля в результате обстрелов со стороны ВСУ в н.п. Александровка Петровского района Донецка по улице Челюскинцев, 5 полностью разрушен жилой дом; по ул. Челюскинцев, 10 частично повреждены крыша дома и хозяйственные постройки», — говорится в сообщении.

Также пресс-служба Министерства связи ДНР отмечает, что по всей территории республики прекращено теле‑ и радиовещание.

«Сообщаем, что 19 июля в период с 00:00 до 12:00 проводится плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле‑ и радиовещания государственного предприятия «Радиотелевизионный радиопередающий центр», — сказали в пресс-службе.

Кроме того, Народная милиция ЛНР информирует, что 18 июля киевские силовики шесть раз обстреляли позиции ЛНР в населенных пунктах Логвиново, Лозовое, Красный Яр, а также окрестности памятника киевскому князю Игорю у Станицы Луганской. При этом ВСУ вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В то же время Центр по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР обвинил военнослужащих ВСУ в том, что они превратили в притон детский сад в Старобельске.

«С начала июля 2017 года на горячую линию МВД ЛНР поступали звонки от жителей Старобельска. Граждане жаловались на бесчинства своих соседей — украинских военных, размещённых в детском саду в районе квартала Дружбы», — говорится в сообщении.

В свою очередь спикер штаба «АТО» Стельмах заявил, что за прошедшие сутки ситуация в Донбассе серьезно обострилась. Войска ДНР и ЛНР 23 раза нарушили режим прекращения огня, из-за чего погибли двое украинских солдат, двое мирных жителей Авдеевки (под контролем ВСУ) получили ранения.

Стельмах отметил, что прошлым вечером и ночью наиболее горячо было на Донецком направлении. Так, войска ДНР «со стороны Ясиноватой и Яковлевки из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия били по нашим позициям в районе Авдеевки».

«Во второй половине дня «бандиты» дважды обстреляли и жилые кварталы Авдеевки. В результате взрыва мины калибра 82 миллиметра двое гражданских получили ранения», — сказал Стельмах.

«А в результате обстрелов наших опорных пунктов из минометов и гранатометов недалеко от поселков Зайцево и Невельское погибли двое военнослужащих сил «АТО», — уточнил Стельмах.

Подполковник также проинформировал, что на Луганском направлении под вражеским огнем из стрелкового оружия оказались украинские позиции в районе поселков Донец и Станица Луганская.

В то же время украинская Нацполиция уточнила, что 18 июля в Авдеевке в результате минометного обстрела ДНР «два брата 1955 и 1961 гг. рождения получили осколочные ранения головы, когда находились на огороде по улице Шевченко».

«Также поврежден частный дом, расположенный по этой же улице. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка ДНР продолжает фиксировать увеличение количества запрещенного Минскими соглашениями вооружения ВСУ вдоль линии соприкосновения.

«Отмечено прибытие в Орловку, расположенную в 12 км от линии соприкосновения, пяти единиц САУ «Гвоздика» и до 100 человек личного состава. В 8 км от линии соприкосновения сторон, в поселок Ласточкино, прибыли до 150 человек личного состава «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и три танка», — сказал Басурин.

Напомним, 21 июня 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) согласовали установление очередного режима тишины с 24 июня 2017 года. Оно получило неофициальное название «хлебное», поскольку действует на период сбора зерновых. Ранее, в марте — апреле 2017 года в Минске участники ТКГ также согласовывали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Несмотря на достигнутые соглашения, противоборствующие стороны продолжают вести боевые действия.