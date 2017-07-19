Совфед ратифицировал протокол к соглашению между РФ и САР по авиабазе

Москва, , 11:21 — REGNUM Совфед одобрил ратификацию Протокола к Соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил РФ на территории САР от 26 августа 2015 г., передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

Протокол, регулируя вопросы размещения группировки Воздушно-космических сил России в Сирии, ее движимого и недвижимого имущества, а также принципы функционирования, носит отнюдь не технический характер, отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Он будет прямо работать на стабилизацию ситуации в регионе. Его ратификация позволит решать вопросы нашего присутствия в Сирии в комплексе», — отметил сенатор.

Протокол особенно важен в свете взаимодействия России и США в этом регионе, которое, как надеется парламентарий, будет осуществляться на постоянной основе.

«Американцы, похоже, начинают понимать, что мы будем противостоять международному терроризму в Сирии до полной над ним победы, что, собственно, и подтверждает ратифицированный сегодня договор. Он будет действовать 49 лет», — заключил он.