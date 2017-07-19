Глава французского Генштаба подал в отставку из-за разногласий с Макроном

Париж, , 11:17 — REGNUM Генерал Пьер де Вилье, начальник главного штаба Вооруженных сил Франции, подал 19 июля в отставку на фоне разногласий с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу сокращения оборонного бюджета, пишет Der Focus.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что, «несмотря на политические сложности, правительство не намерено менять свой курс по сокращению бюджетов министерств и муниципалитетов, так же как и военного бюджета».

Глава французского Генштаба выразил критику в связи с сокращением военного бюджета на €850 млн. Он предупредил, что «нехватка финансов негативно скажется на боеспособности французской армии».

Благодаря сокращению бюджета Франция хочет выполнить свои обязательства перед ЕС и впервые с 2006 года уложиться в показатель дефицита бюджета в 3% от ВВП к концу 2017 года.

Напомним, актуальный долг Франции составляет €2,15 трлн или 96% от ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции планирует также сократить €4,5 млрд путем сокращения бюджета министерств.