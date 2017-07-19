Для судейского корпуса Узбекистана выстроят Дворец правосудия

Ташкент, , 11:40 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о строительстве комплекса «Дворец правосудия», в котором разместится весь судейский корпус страны, сообщает 19 июля пресс-служба президента Узбекистана.

Во Дворце правосудия будут располагаться администрации Высшего судейского совета, Конституционного суда, Верховного суда, Исследовательского центра изучения проблем правосудия при Высшем судейском совете, Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Узбекистана и Ассоциации судей Узбекистана.

Правительству поручено в 30-дневный срок определить место размещения комплекса и обеспечить предоставление в установленном порядке необходимого земельного участка для его строительства.

Администрации Ташкента указано обеспечить качественную разработку и утверждение проектно-сметной документации по строительству комплекса, с учетом применения оптимальных технических и архитектурных решений, рационального размещения располагаемых организаций. Документом предусматривается также строительство мест для ожидания заседаний, специального зала по наблюдению открытых судебных заседаний, автостоянки, помещений для безопасного содержания лиц под стражей, а также гостиницы для проживания слушателей Академии правосудия Узбекистана.

Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с Верховным судом поручено создать в комплексе специальный зал, оснащенный современным оборудованием и информационно-коммуникационными технологиями, для обеспечения свободного посещения гражданами и наблюдения в режиме реального времени открытых судебных заседаний.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова и Государственного советника президента Узбекистана Отабека Муродова.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в начале июля судейский корпус Узбекистана выступил с коллективным обращением к народу страны, в котором судьи пообещали честно и добросовестно исполнять свои обязанности, расширить практику постоянного прямого и открытого диалога с народом, принять меры для восстановления нарушенных прав граждан путем оказания активного содействия в решении их проблем и утверждения справедливости.

Судьи также пообещали критически проанализировать свою деятельность, обеспечить надежную защиту прав и свобод граждан, решительно устранить препятствия в отправлении правосудия, направить все свои знания и опыт на превращение суда в настоящую «Обитель справедливости».

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