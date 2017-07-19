Послом США в РФ может стать миллиардер

Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Бывший губернатор американского штата Юта Джона Хантсмана выдвинут в качестве кандидата на пост посла в Российской Федерации. Такое решение, как передает пресс-служба Белого дома, принял президент США Дональд Трамп.

«Президент Дональд Трамп объявил о намерении назначить (…) на ключевую должность в администрации: бывшего губернатора Джона Хантсмана-младшего из штата Юта — на пост чрезвычайного и полномочного посла США в России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Хантсман, ранее сделавший выдающуюся карьеру политика и бизнесмена, сможет стать послом в случае утверждения его кандидатуры Сенатом США.

Ранее ряд СМИ сообщил, что республиканец и экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман принял предложение президента США Дональда Трампа возглавить дипмиссию страны в Москве. Тогда вопрос администрацией США не был решён окончательно, проводились консультации.

Хантсман в ходе президентских выборов-2012 в США выставлял свою кандидатуру, но затем отказался от участия в кампании в пользу кандидата Митта Ромни. С 1992 по 1993 гг. Хантсман был послом Соединённых Штатов в Сингапуре, с 2009 по 2011 гг. — послом в Китае. На посту губернатора Юты находился с 2005 по 2009 гг. Состояние политика оценивается примерно в $1 млрд.

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