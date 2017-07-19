Установлена процедура отказа от гражданства Украины

Москва, , 10:58 — REGNUM Госдума в третьем приняла закон, прописывающий механизм отказа от гражданства Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

Парламентарии обеспокоены тем, что на Украине никакие справки по поводу вида жительства или по поводу перехода из украинского гражданства в российское не выдаются.

«Дело в том, что в последние несколько лет по той процедуре, которая существует, справку о том, что гражданин проживал и имел гражданство Украины, получить нереально, невозможно. Фактически, таких справок просто нет. И граждане, которые хотят стать гражданином Российской Федерации, и даже граждане, которые хотят получить вид на жительство, для работы, допустим, или каких-то других целей — это получить справку не могут», — отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

В этой связи меняется механизм отказа от гражданства Украины. Так, отказ от гражданства Украины оформляется нотариально, один документ идет в ФМС, второй — на Украину. Предполагается, что при подаче документов на получение гражданства отказ от гражданства Украины заменит ту справку, которую до этого нужно было получать с Украины.

«Здесь предлагается достаточно цивилизованный способ, когда гражданин пишет отказ от гражданства Украины, этот отказ заверяется нотариально, один соответствующий документ идёт к нам, в миграционные органы российские, один документ отправлять в Украину. Соответственно, дальше уже человек может получить либо вид на жительство, либо гражданство, в зависимости от того, какие документы, какая процедура происходит», — сказал парламентарий.

Предполагается, что норма коснется до 2 млн человек.

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