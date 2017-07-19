Пол Родин, , 10:58 — REGNUM

Средства массовой информации сообщили, что по обвинению в вымогательстве взяток были арестованы два высокопоставленных сотрудника центрального аппарата ФСБ РФ Андрей Кутернин и Алексей Костенков.

Военнослужащие имели непосредственное отношение к обеспечению деятельности Министерства иностранных дел Российской Федерации, а также главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России и его клиентов. ГлавУпДК при МИД России — коммерческое предприятие, обслуживающее дипломатические и иные иностранные представительства в Москве. В частности, управление предоставляет в аренду жилые и офисные объекты недвижимости, обеспечивает предоставление медицинских услуг, организует деловые и развлекательные мероприятия.

Оба офицера были на хорошем счету у руководства, слыли неплохими профессионалами. Имели серьезные перспективы карьерного роста. Однако со временем произошли кардинальные изменения в их мировоззрении. Забыв заветы Ф.Э. Дзержинского: «чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками», фигуранты решили использовать служебное положение для незаконного личного обогащения.

В частности, в результате прямого вымогательства они получили около 1 млн рублей от руководителя частного охранного предприятия за заключение с ним контракта на 113 млн рублей на охрану объектов ГлавУпДК. Предприниматель, поняв, что поборам не будет конца, обратился в Управление собственной безопасности ФСБ РФ. При контролируемой передачи очередной денежной суммы Кутернин и Костенков были задержаны. В отношении Кутернина было незамедлительно вынесено постановление об аресте. Костенков дал согласие на сотрудничество со следствием и находился под домашним арестом. Однако по вновь открывшимся обстоятельствам был также арестован и препровожден в СИЗО ФСБ РФ «Лефортово».

В условиях, когда руководство страны постоянно заявляет о необходимости бороться с проявлениями коррупции в органах власти, данный инцидент выглядит вопиющим. Возникает тревожный вопрос: уполномоченные лица, наделенные широкими полномочиями в области предотвращения и пресечения коррупционной составляющей в соответствии с указаниями Президента, сами оказывается не прочь «побаловаться». В таких условиях о каком обеспечении безопасности общества и государства, не говоря уж о личности, может идти речь?

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что военнослужащие вымогали взятки бесцеремонно с ощущением полной безнаказанности. При этом, как стало известно, среди коллег Кутернина и Костенкова давно циркулировали слухи об их коррупционной вовлеченности. Данные обстоятельства могут свидетельствовать о том, что это был не единственный преступный эпизод, о возможной причастности к криминальной деятельности других сотрудников.

Раскрытие полной существующей схемы преступной наживы дело, конечно, УСБ ФСБ РФ. Однако хотелось, чтобы общественности были представлены результаты независимого и полного расследования лубянских кураторов МИДа РФ. Или прав Алексей Навальный, заявляя о настолько масштабно пронизанном коррупцией современном российском обществе, что своими силами за счет внутренних резервов уже не справиться? Или есть еще порох в пороховницах?