Госдума утвердила новое основание для аннулирования гражданства РФ

Москва, , 10:56 — REGNUM Госдума приняла в третьем чтении закон о дополнительном основании для лишения гражданства РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля. В случае лишения гражданства государство перестает нести ответственность за таких лиц за пределами России и сможет передавать их другим странам.

Сейчас отменить решение о приобретении гражданства России можно, если человек предоставил заведомо ложные сведения при вступлении в гражданство.

Законом устанавливается, что если целью получения гражданства была деятельность против конституционного строя Российской Федерации, и лицо нарушило обязанность соблюдать российское законодательство, совершив преступление террористической или экстремистской направленности, то это понимается как представление заведомо ложных сведений в отношении вышеупомянутой обязанности.

Предполагается, что ответственность последует не только за совершение преступления, но и за приготовление к преступлению или покушение на преступление.

Речь идет о следующих деяниях: совершение террористического акта, международного террористического акта; содействие террористической деятельности или публичные призывы в СМИ, в интернете к ее осуществлению; организация и участие в террористическом сообществе, террористической организации; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности; захват заложников; угон воздушного, водного судна или поезда, сопряженные с террористической деятельностью; организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем; диверсия; организация деятельности экстремистской организации, сообщества; финансирование экстремистской деятельности.

Также сюда относятся следующие преступные деяния, если их совершение сопряжено с осуществлением террористической деятельности: посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, насильственный захват или удержание власти, вооруженный мятеж, нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

Ответственность за такие преступления не будет распространяться на детей и супругов преступника, если они не являлись соучастниками преступления.

Авторами документа стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции"Единой России» Владимир Васильев, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель КПРФ Геннадий Зюганов и председатель «Справедливой России» Сергей Миронов. К ним также присоединились первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, вице-спикеры Игорь Лебедев (ЛДПР) и Ирина Яровая («Единая Россия»), председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Кроме того, Госдума приняла норму о присяге для желающих вступить в гражданство РФ. Присяга вводится с понимаем того, что оформляя документы на гражданство, человек подписывается под обещанием соблюдать российское законодательство — встав на путь экстремизма, он нарушает это обещание, и это является также основанием для аннулирования гражданства РФ.

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