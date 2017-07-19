В инновационное перевооружение России вовлекут школьников

Великий Новгород, , 10:55 — REGNUM Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) должно собрать к 2025 году технологических энтузиастов, добровольно объединяющихся в кружки ради исследований и реализации новых проектов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, дорожная карта кружкового движения НТИ была утверждена 18 июля на заседании президиума Совета при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию, которое провёл в Великом Новгороде премьер-министр Дмитрий Медведев.

«В условиях, когда традиционные образовательные институты — школы и вузы — не всегда могут оперативно и гибко реагировать на кадровые запросы новых рынков, кружки как сетевой формат неформального образования могут стать главным источником квалифицированных кадров, которые будут создавать новые технологии и продукты в логике НТИ», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской областив ходе заседания предложил Новгородскую область в качестве полигона для реализации проектов НТИ.

«Нужно сфокусироваться на подготовке кадров в рамках Национальной технологической инициативы. Речь идет о «Кванториуме», о соревнованиях рабочих профессий «Ворлдскилс», создании в новгородском университете направления для НТИ», — отметил Андрей Никитин.

Согласно «дорожной карте», для реализации всех запланированных мероприятий в регионах до 2025 года потребуется 5,7 млрд рублей, которые будут выделены из федерального бюджета.

Отмечается, что план мероприятий по развитию школьного сообщества технологических энтузиастов позволит вовлечь детей в инновационное «перевооружение» страны, создать новую систему профориентации, направить заинтересованных в научно-техническом творчестве в новые отрасли российской экономики как в роли квалифицированных сотрудников, так и в роли создателей собственных компаний на рынках НТИ.

«Уже в ближайшие десятилетия, а может, и годы структура мировой экономики принципиально изменится. Возникают не просто новые рынки, меняются сами основы экономики. Зарабатывать на этом будут те, кто сможет двигаться быстрее конкурентов, опоздавшие же останутся на обочине. Пока мы движемся медленно. Национальная технологическая инициатива нам нужна для того, чтобы не бесконечно догонять лидеров, а самим быть лидерами, то есть вырастить такие технологии, которые будут определять направление развития, если хотите, диктовать технологическую моду», — отметил на заседании председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, старт научно-технической инициативе был дан президентом России Владимиром Путиным в 2014 году. В настоящее время созданы 11 рабочих групп, реализуются семь «дорожных карт». На базе Российской венчурной компании работают проектный офис и фонд НТИ. В 2017 году на реализацию НТИ планируется инвестировать около 7,5 млрд рублей, при этом в бюджете заложено 12,5 млрд рублей — оставшиеся средства предлагается перенести на те же цели на 2018 год.

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