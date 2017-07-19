Анкара призывает Брюссель к возобновлению переговоров о членстве в ЕС

Анкара, , 10:56 — REGNUM Турецкий министр по делам ЕС и главный переговорщик по вступлению Турции в ЕС Омер Челик выступил 18 июля в Брюсселе с призывом возобновить переговоры по членству в Евросоюзе, пишет 19 июля Der Tagesspiegel.

Он подчеркнул, что «несмотря на нелегкие отношения Турции с некоторыми странами ЕС, пришедшие, де-факто, в упадок переговоры следует возобновить».

Челик отметил, что его страна готова обсуждать такие темы как верховенство закона, справедливость, конституционные права и свобода прессы, так как «она стремится стать полноценным членом Евросоюза».

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своей статье для немецкого издания Bild am Sonntag писал, что Брюссель до сих пор «протягивает руку помощи» Турции. Он призвал Анкару не отдаляться от Евросоюза.

Однако Юнкер отметил, что «в случае введения в стране смертной казни, Анкара сможет забыть о членстве в ЕС».

Напомним, двусторонние переговоры о членстве Турции в ЕС начались еще в 2015 году. Брюссель утверждает, что медленный темп объясняется большой ответственностью, которая лежит на Турции, а также невыполнением ею определенных условий.

Режим ЧП, «произвольные аресты» простых граждан, депутатов и губернаторов, — все это тормозит переговоры о членстве Турции в ЕС.

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