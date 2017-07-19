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Отменяется крепостное право пана Порошенко на граждан Украины — депутат

Политика

Меняется механизм отказа от гражданства Украины

Москва, 19 июля 2017, 10:51 — REGNUM  Госдума принимает закон года — о механизме отказа от гражданства Украины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, об этом заявил депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия»).

«Закон — отмена крепостного права пана Порошенко на граждан Украины», — отметил парламентарий. «Это важное событие и для РФ, и для Украины», — сказал он.

Законом меняется механизм отказа от гражданства Украины. Так, отказ от гражданства Украины оформляется нотариально, один документ идет в ФМС, второй — на Украину. Предполагается, что при подаче документов на получение гражданства отказ от гражданства Украины заменит ту справку, которую до этого нужно было получать с Украины.

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