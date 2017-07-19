Die Welt подала жалобу в Конституционный суд Турции

Берлин, , 10:37 — REGNUM Немецкая газета Die Welt подала 18 июля жалобу в Конституционный суд Турции в связи с 156-дневным «безосновательным» задержанием своего сотрудника, немецкого журналиста Дениза Юцеля, пишет 19 июля Der Tagesspiegel.

Die Welt жалуется на нарушение со стороны Турции сразу нескольких свобод: свободы слова, свободы печати и свободы передвижения.

Директор Стефани Каспар подчеркнула, что «издание будет использовать все законные средства, чтобы освободить своего сотрудника».

Напомним, Дениз Юцель был арестован в Турции в конце февраля 2017 года по обвинению в пропаганде терроризма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий суд утверждал, что дело Юцеля может затянуться до пяти лет, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, пока он находится на посту президента, немецкий журналист на свободу не выйдет.

Помимо Юцеля в турецкой тюрьме сидят 150 представителей СМИ, в том числе задержанная 6 мая немецкая журналистка, обвиняемая в связях с террористическими организациями.

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